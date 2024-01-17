Мошенники через маркетплейс обманули челябинку на тысячи рублей

17 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Перейдя по сомнительной ссылке женщина лишилась 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники обманули челябинку на 20 тысяч рублей, когда та пыталась заказать товары через известный маркетплейс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подобная махинация является новым видом мошенничества. «Женщина оформила заказ в одном из известных маркетплейсов, но вскоре в разделе „доставка“ увидела вместо фотографии товара информацию, что он закончился, и нужно связаться по номеру в мессенджере. В сообщении ее попросили зарегистрироваться на другом маркетплейсе, при этом попросили выслать свою электронную почту. Туда пришло сообщение со ссылкой на поддельный сайт со схожим описанием, якобы с оформленным товаром и просьбой пройти по ссылке и оплатить данный товар. Но после прохождения по данной ссылке и введения номера карты, все деньги с нее были списаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что подобный способ ввести людей в заблуждение является новым видом мошенничества. В настоящее время по обращению челябинки возбуждено уголовное дело. В главке вновь напомнили гражданам проверять всю полученную информацию. «При переходе на сайты проверьте, защищен ли он SSL-сертификатом. Адреса таких сайтов начинаются с HTTPS вместо HTTP (буква S означает „безопасный“), а в адресной строке отображается значок замка. Торговые площадки оснащены системой защиты от сомнительных операций по переводу средств, позволяющей блокировать различные ссылки, поэтому если вас покупатель или продавец просит перейти к общению в мессенджере и кидает ссылку, то это первый тревожный сигнал к тому, что вас хотят обмануть», — добавили в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники обманули челябинку на 20 тысяч рублей, когда та пыталась заказать товары через известный маркетплейс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, подобная махинация является новым видом мошенничества. «Женщина оформила заказ в одном из известных маркетплейсов, но вскоре в разделе „доставка“ увидела вместо фотографии товара информацию, что он закончился, и нужно связаться по номеру в мессенджере. В сообщении ее попросили зарегистрироваться на другом маркетплейсе, при этом попросили выслать свою электронную почту. Туда пришло сообщение со ссылкой на поддельный сайт со схожим описанием, якобы с оформленным товаром и просьбой пройти по ссылке и оплатить данный товар. Но после прохождения по данной ссылке и введения номера карты, все деньги с нее были списаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что подобный способ ввести людей в заблуждение является новым видом мошенничества. В настоящее время по обращению челябинки возбуждено уголовное дело. В главке вновь напомнили гражданам проверять всю полученную информацию. «При переходе на сайты проверьте, защищен ли он SSL-сертификатом. Адреса таких сайтов начинаются с HTTPS вместо HTTP (буква S означает „безопасный“), а в адресной строке отображается значок замка. Торговые площадки оснащены системой защиты от сомнительных операций по переводу средств, позволяющей блокировать различные ссылки, поэтому если вас покупатель или продавец просит перейти к общению в мессенджере и кидает ссылку, то это первый тревожный сигнал к тому, что вас хотят обмануть», — добавили в пресс-службе ведомства.