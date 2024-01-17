В одном из сел ХМАО отменили занятия у школьников первой смены

В селе дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс
В селе Корлики (ХМАО) 18 января из-за мороза отменили занятия у школьников первой смены с 1-й по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 18 января в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении об актировке. На момент объявления температура воздуха составила -33,3 градуса, штиль.
Потепление на территории Югры синоптики прогнозировали 17 и 18 января. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до -10 градусов. В округе ожидается небольшой, местами умеренный снег и метель.
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