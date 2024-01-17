17 января 2024

В одном из сел ХМАО отменили занятия у школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
В селе дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс Фото:

В селе Корлики (ХМАО) 18 января из-за мороза отменили занятия у школьников первой смены с 1-й по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 18 января в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении об актировке. На момент объявления температура воздуха составила -33,3 градуса, штиль.

Потепление на территории Югры синоптики прогнозировали 17 и 18 января. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до -10 градусов. В округе ожидается небольшой, местами умеренный снег и метель.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Корлики (ХМАО) 18 января из-за мороза отменили занятия у школьников первой смены с 1-й по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 18 января в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении об актировке. На момент объявления температура воздуха составила -33,3 градуса, штиль. Потепление на территории Югры синоптики прогнозировали 17 и 18 января. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до -10 градусов. В округе ожидается небольшой, местами умеренный снег и метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...