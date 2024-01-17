17 января 2024

В ХМАО фигуранта дела о подделке диплома уволили по требованию прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Прокурор Нижневартовска потребовал уволить замдиректора СШОР, подделавшего диплом (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске замдиректора СШОР уволен по требованию прокурора города Александра Еременко из-за вскрывшегося факта подделки им диплома о высшем образовании. Информация размещена на сайте прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту использования заместителем директора муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» подложного диплома о высшем образовании. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил. Прокурор города внес директору СШОР олимпийского резерва» представление с требованием об увольнении работника с занимаемой должности, оно было рассмотрено и удовлетворено, а трудовой договор расторгнут», — указано в публикации.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в оплате услуг по муниципальному контракту подрядчику до исполнения работы.

Источники агентства в спортивном истеблишменте сообщают, что речь идет о заместителе директора СШОР Денисе Белевиче. Официального подтверждения этой информации пока нет — директор учреждения Руслан Куштанов не ответил на звонок журналиста, ответ мэрии на запрос на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что замдиректора СШОР увольняют после предоставления поддельного диплома. Инсайд URA.RU подтвердился.

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В Нижневартовске замдиректора СШОР уволен по требованию прокурора города Александра Еременко из-за вскрывшегося факта подделки им диплома о высшем образовании. Информация размещена на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту использования заместителем директора муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» подложного диплома о высшем образовании. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил. Прокурор города внес директору СШОР олимпийского резерва» представление с требованием об увольнении работника с занимаемой должности, оно было рассмотрено и удовлетворено, а трудовой договор расторгнут», — указано в публикации. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в оплате услуг по муниципальному контракту подрядчику до исполнения работы. Источники агентства в спортивном истеблишменте сообщают, что речь идет о заместителе директора СШОР Денисе Белевиче. Официального подтверждения этой информации пока нет — директор учреждения Руслан Куштанов не ответил на звонок журналиста, ответ мэрии на запрос на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что замдиректора СШОР увольняют после предоставления поддельного диплома. Инсайд URA.RU подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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