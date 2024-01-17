В ХМАО фигуранта дела о подделке диплома уволили по требованию прокурора

18 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Прокурор Нижневартовска потребовал уволить замдиректора СШОР, подделавшего диплом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске замдиректора СШОР уволен по требованию прокурора города Александра Еременко из-за вскрывшегося факта подделки им диплома о высшем образовании. Информация размещена на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту использования заместителем директора муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» подложного диплома о высшем образовании. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил. Прокурор города внес директору СШОР олимпийского резерва» представление с требованием об увольнении работника с занимаемой должности, оно было рассмотрено и удовлетворено, а трудовой договор расторгнут», — указано в публикации. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в оплате услуг по муниципальному контракту подрядчику до исполнения работы. Источники агентства в спортивном истеблишменте сообщают, что речь идет о заместителе директора СШОР Денисе Белевиче. Официального подтверждения этой информации пока нет — директор учреждения Руслан Куштанов не ответил на звонок журналиста, ответ мэрии на запрос на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что замдиректора СШОР увольняют после предоставления поддельного диплома. Инсайд URA.RU подтвердился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске замдиректора СШОР уволен по требованию прокурора города Александра Еременко из-за вскрывшегося факта подделки им диплома о высшем образовании. Информация размещена на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту использования заместителем директора муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» подложного диплома о высшем образовании. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил. Прокурор города внес директору СШОР олимпийского резерва» представление с требованием об увольнении работника с занимаемой должности, оно было рассмотрено и удовлетворено, а трудовой договор расторгнут», — указано в публикации. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают в оплате услуг по муниципальному контракту подрядчику до исполнения работы. Источники агентства в спортивном истеблишменте сообщают, что речь идет о заместителе директора СШОР Денисе Белевиче. Официального подтверждения этой информации пока нет — директор учреждения Руслан Куштанов не ответил на звонок журналиста, ответ мэрии на запрос на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что замдиректора СШОР увольняют после предоставления поддельного диплома. Инсайд URA.RU подтвердился.