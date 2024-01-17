На юбилей сенатора Муратова привезли торт с ракетами, и приехали VIP. Видео

18 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилось видео с празднования юбилея сенатора Сергея Муратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К сенатору Сергею Муратову, представляющему в Совете Федерации Курганскую область, на празднование юбилея приехали высокопоставленные VIP, в том числе и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев. У гостей мероприятия была возможность попробовать торт со съедобными ракетами. Видео с закрытого мероприятия было размещено 18 января в группе студии «Кадр» в соцсети «ВКонтакте». На видео можно заметить, что помимо Алексеева на мероприятии, в том числе, присутствовали государственный федеральный инспектор Артем Пушкин, прокурор Андрей Назаров, митрополит Даниил и предприниматели, среди которых были представители оборонной сферы. Также на видео гости пробовали белый торт со съедобными ракетами. Торт для Муратова является символичным, так как он в СФ — зампред комитета по обороне, а его семья владеет заводом «Курганприбор», где производят ракеты. Крупнейшие оборонщики России прилетали в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить Муратова с юбилеем. Также на мероприятие были приглашены его коллеги из Совета Федерации. На празднике выступали актер Евгений Дятлов и группа «Самоцветы».

К сенатору Сергею Муратову, представляющему в Совете Федерации Курганскую область, на празднование юбилея приехали высокопоставленные VIP, в том числе и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев. У гостей мероприятия была возможность попробовать торт со съедобными ракетами. Видео с закрытого мероприятия было размещено 18 января в группе студии «Кадр» в соцсети «ВКонтакте». На видео можно заметить, что помимо Алексеева на мероприятии, в том числе, присутствовали государственный федеральный инспектор Артем Пушкин, прокурор Андрей Назаров, митрополит Даниил и предприниматели, среди которых были представители оборонной сферы. Также на видео гости пробовали белый торт со съедобными ракетами. Торт для Муратова является символичным, так как он в СФ — зампред комитета по обороне, а его семья владеет заводом «Курганприбор», где производят ракеты. Крупнейшие оборонщики России прилетали в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить Муратова с юбилеем. Также на мероприятие были приглашены его коллеги из Совета Федерации. На празднике выступали актер Евгений Дятлов и группа «Самоцветы».