17 января 2024

На юбилей сенатора Муратова привезли торт с ракетами, и приехали VIP. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, муратов сергей
В соцсетях появилось видео с празднования юбилея сенатора Сергея Муратова Фото:

К сенатору Сергею Муратову, представляющему в Совете Федерации Курганскую область, на празднование юбилея приехали высокопоставленные VIP, в том числе и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев. У гостей мероприятия была возможность попробовать торт со съедобными ракетами. Видео с закрытого мероприятия было размещено 18 января в группе студии «Кадр» в соцсети «ВКонтакте».

На видео можно заметить, что помимо Алексеева на мероприятии, в том числе, присутствовали государственный федеральный инспектор Артем Пушкин, прокурор Андрей Назаров, митрополит Даниил и предприниматели, среди которых были представители оборонной сферы. Также на видео гости пробовали белый торт со съедобными ракетами. Торт для Муратова является символичным, так как он в СФ — зампред комитета по обороне, а его семья владеет заводом «Курганприбор», где производят ракеты.

Крупнейшие оборонщики России прилетали в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить Муратова с юбилеем. Также на мероприятие были приглашены его коллеги из Совета Федерации. На празднике выступали актер Евгений Дятлов и группа «Самоцветы».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К сенатору Сергею Муратову, представляющему в Совете Федерации Курганскую область, на празднование юбилея приехали высокопоставленные VIP, в том числе и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев. У гостей мероприятия была возможность попробовать торт со съедобными ракетами. Видео с закрытого мероприятия было размещено 18 января в группе студии «Кадр» в соцсети «ВКонтакте». На видео можно заметить, что помимо Алексеева на мероприятии, в том числе, присутствовали государственный федеральный инспектор Артем Пушкин, прокурор Андрей Назаров, митрополит Даниил и предприниматели, среди которых были представители оборонной сферы. Также на видео гости пробовали белый торт со съедобными ракетами. Торт для Муратова является символичным, так как он в СФ — зампред комитета по обороне, а его семья владеет заводом «Курганприбор», где производят ракеты. Крупнейшие оборонщики России прилетали в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить Муратова с юбилеем. Также на мероприятие были приглашены его коллеги из Совета Федерации. На празднике выступали актер Евгений Дятлов и группа «Самоцветы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...