10 сентября 2025

В Курганской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов

Заморозки придут в Курганскую область
Заморозки придут в Курганскую область

В Курганской области прогнозируются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщает Курганский ЦГМС на своем сайте.

«Ночью 12-14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — пишет гидрометцентр. Также отмечается, что дождей в это время не будет, лишь переменная облачность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли аномальные дожди. За 9 и 10 сентября выпало почти 90% месячной нормы осадков.

