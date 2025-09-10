В Курганской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов

Заморозки придут в Курганскую область
В Курганской области прогнозируются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщает Курганский ЦГМС на своем сайте.
«Ночью 12-14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — пишет гидрометцентр. Также отмечается, что дождей в это время не будет, лишь переменная облачность.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАномальные дожди прошли в Кургане
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли аномальные дожди. За 9 и 10 сентября выпало почти 90% месячной нормы осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!