Венесуэла перешла к плану активной обороны

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро начал развертывание «Плана независимости 200». Это означает переход республики к активной обороне страны. Об этом сообщили местные СМИ.
«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро сообщил, что рано утром в четверг в рамках развертывания „Плана независимости 200“ было задействовано в общей сложности 284 боевых фронта», — указано в материале на сайте телеканала Venezolana de Televisin.
Также Мадуро заявил, что горы, море и земли Венесуэлы принадлежат народу. Из-за этого они не достанутся «американской империи». По словам президента, перейдя к новому плану Венесуэла увеличила способность мобилизироваться для любых целей.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила три военных корабля к берегам Венесуэлы для проведения операции против незаконного наркотрафика и деятельности преступных картелей. Не исключено, что США решат провести наземную военную операцию. Об этом сообщают RT.
