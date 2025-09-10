10 сентября 2025

Курганец поймал гигантскую щуку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щуку почти с человеческий рост поймал житель Кургана
Щуку почти с человеческий рост поймал житель Кургана Фото:

Житель Кургана поймал гигантскую щуку. Ее вес достигает 20 килограммов, а длина — почти с человеческий рост. Об этом сообщается в соцсетях.

«В мой рост, длиннющая. Точно 20 килограммов, я немного их побаиваюсь», — написал рыбак в группе «Рыбалка В Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте», выложив фото гигантской щуки. На них — рыбак со своим трофеем, при этом голова щуки — почти такая же размером, как и у человека. 

По словам курганца, огромная рыба была поймана на Тоболе. Рыбачил он в Западном. 

Ранее в Кургане на реке Тобол уже фиксировали случаи поимки крупных щук — так, в августе этот же рыбак поймал рыбу весом 12 килограммов. Тогда он использовал специальную спиннинговую оснастку и отмечал, что на Тоболе регулярно встречаются большие экземпляры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поймал гигантскую щуку. Ее вес достигает 20 килограммов, а длина — почти с человеческий рост. Об этом сообщается в соцсетях. «В мой рост, длиннющая. Точно 20 килограммов, я немного их побаиваюсь», — написал рыбак в группе «Рыбалка В Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте», выложив фото гигантской щуки. На них — рыбак со своим трофеем, при этом голова щуки — почти такая же размером, как и у человека.  По словам курганца, огромная рыба была поймана на Тоболе. Рыбачил он в Западном.  Ранее в Кургане на реке Тобол уже фиксировали случаи поимки крупных щук — так, в августе этот же рыбак поймал рыбу весом 12 килограммов. Тогда он использовал специальную спиннинговую оснастку и отмечал, что на Тоболе регулярно встречаются большие экземпляры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...