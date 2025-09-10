Курганец поймал гигантскую щуку

Щуку почти с человеческий рост поймал житель Кургана
Житель Кургана поймал гигантскую щуку. Ее вес достигает 20 килограммов, а длина — почти с человеческий рост. Об этом сообщается в соцсетях.
«В мой рост, длиннющая. Точно 20 килограммов, я немного их побаиваюсь», — написал рыбак в группе «
Ранее в Кургане на реке Тобол уже фиксировали случаи поимки крупных щук — так, в августе этот же рыбак поймал рыбу весом 12 килограммов. Тогда он использовал специальную спиннинговую оснастку и отмечал, что на Тоболе регулярно встречаются большие экземпляры.
