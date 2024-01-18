Полиция провела обыски у соратников «Съезда народных депутатов»*. Видео

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Соратники Ильи Пономарева принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов» Фото:

Правоохранительные органы провели обыски в нескольких российских регионах у членов политической партии «Яблоко» и экс-муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник Пятого канала.

«В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера», — передает Пятый канал. По информации полиции, соратники принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов». На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России.

Пономарев покинул РФ в 2014 году. Перед этим против него завели уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело.

«Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ

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Правоохранительные органы провели обыски в нескольких российских регионах у членов политической партии «Яблоко» и экс-муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник Пятого канала. «В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера», — передает Пятый канал. По информации полиции, соратники принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов». На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России. Пономарев покинул РФ в 2014 году. Перед этим против него завели уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело. «Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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