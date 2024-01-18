Правоохранительные органы провели обыски в нескольких российских регионах у членов политической партии «Яблоко» и экс-муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник Пятого канала.
«В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера», — передает Пятый канал. По информации полиции, соратники принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов». На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России.
Пономарев покинул РФ в 2014 году. Перед этим против него завели уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело.
«Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ
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