Полиция провела обыски у соратников «Съезда народных депутатов»*. Видео

18 января 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Соратники Ильи Пономарева принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов» Фото: Илья Московец © URA.RU Правоохранительные органы провели обыски в нескольких российских регионах у членов политической партии «Яблоко» и экс-муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник Пятого канала. «В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера», — передает Пятый канал. По информации полиции, соратники принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов». На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России. Пономарев покинул РФ в 2014 году. Перед этим против него завели уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело. «Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ

Правоохранительные органы провели обыски в нескольких российских регионах у членов политической партии «Яблоко» и экс-муниципального депутата Брянской области, являющихся соратниками оппозиционера Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник Пятого канала. «В частности, следственные мероприятия проводились в местах, где проживали соратники оппозиционера», — передает Пятый канал. По информации полиции, соратники принимали участие в заседаниях «Съезда народных депутатов». На одном из собраний была принята так называемая новая Конституция России. Пономарев покинул РФ в 2014 году. Перед этим против него завели уголовное дело о растрате. В ходе своей эмиграции он уехал на Украину, где и получил гражданство. А осенью 2023 года в отношении Пономарева завели еще одно уголовное дело. «Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ