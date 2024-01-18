Челябинцы обручились в эфире шоу «Четыре свадьбы». Фото

18 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Челябинцы потратили на свадьбу 750 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пара из Челябинска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены появятся в эфире 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала. «В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска 26-летняя Анастасия и 23-летний Анзор. Влюбленные появятся в эфире вечером 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На свадьбу в классическом стиле челябинцы потратили 750 тысяч рублей. Невеста работает учителем начальных классов, а ее избранник — барменом. Молодожены познакомились в социальных сетях фото: пресс-служба телеканала «Пятница!» Анастасия и Анзор (слева) сыграли свадьбу в классическом стиле фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Пара из Челябинска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены появятся в эфире 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала. «В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска 26-летняя Анастасия и 23-летний Анзор. Влюбленные появятся в эфире вечером 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На свадьбу в классическом стиле челябинцы потратили 750 тысяч рублей. Невеста работает учителем начальных классов, а ее избранник — барменом.