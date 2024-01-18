Челябинцы потратили на свадьбу 750 тысяч рублей
Пара из Челябинска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены появятся в эфире 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.
«В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска 26-летняя Анастасия и 23-летний Анзор. Влюбленные появятся в эфире вечером 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
На свадьбу в классическом стиле челябинцы потратили 750 тысяч рублей. Невеста работает учителем начальных классов, а ее избранник — барменом.
Молодожены познакомились в социальных сетях
Анастасия и Анзор (слева) сыграли свадьбу в классическом стиле
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