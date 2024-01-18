Челябинцы обручились в эфире шоу «Четыре свадьбы». Фото

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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Челябинцы потратили на свадьбу 750 тысяч рублей Фото:

Пара из Челябинска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены появятся в эфире 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.

«В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска 26-летняя Анастасия и 23-летний Анзор. Влюбленные появятся в эфире вечером 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На свадьбу в классическом стиле челябинцы потратили 750 тысяч рублей. Невеста работает учителем начальных классов, а ее избранник — барменом.

Молодожены познакомились в социальных сетях
Молодожены познакомились в социальных сетях
Анастасия и Анзор (слева) сыграли свадьбу в классическом стиле
Анастасия и Анзор (слева) сыграли свадьбу в классическом стиле

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Пара из Челябинска приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены появятся в эфире 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе канала. «В числе участников проекта оказалась пара из Челябинска 26-летняя Анастасия и 23-летний Анзор. Влюбленные появятся в эфире вечером 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На свадьбу в классическом стиле челябинцы потратили 750 тысяч рублей. Невеста работает учителем начальных классов, а ее избранник — барменом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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