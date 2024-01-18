Еще один аэропорт Москвы перестал принимать самолеты

Аэропорт Шереметьево приостановил прилеты и вылеты самолетов

18 января 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

В районе Шереметьево закрыли воздушное пространство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar. В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из опубликованных данных. Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.

Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar. В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из опубликованных данных. Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.