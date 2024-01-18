Еще один аэропорт Москвы перестал принимать самолеты

Аэропорт Шереметьево приостановил прилеты и вылеты самолетов
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, самолет
В районе Шереметьево закрыли воздушное пространство Фото:

Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar.

В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из опубликованных данных.

Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.

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Московский аэропорт Шереметьево вслед за Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flifhtradar. В районе Шереметьево закрыто воздушное пространство. Самолеты уже в течение нескольких часов кружат в небе над аэропортом, следует из опубликованных данных. Ранее стало известно о закрытии неба над Внуково. Также в аэропорту был введен план «Ковер», к которому прибегают при обнаружении неопознанного объекта в воздушном пространстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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