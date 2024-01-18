Аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты

План «Ковер» введен во «Внуково»
Аэропорт «Внуково» ввел план «Ковер». В авиационных службах сообщили, что все вылеты и прилеты приостановлены.
«В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилеты приостановлены», — пишет ТАСС. Обычно план «Ковер» вводится, когда воздушное пространство нарушают беспилотники.
Ранее Украина совершила атаку беспилотником на Ленинградскую область. А также попыталась атаковать Московскую область.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.