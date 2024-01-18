Аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы. stock, аэропорт, внуково,  stock
План «Ковер» введен во «Внуково» Фото:

Аэропорт «Внуково» ввел план «Ковер». В авиационных службах сообщили, что все вылеты и прилеты приостановлены.

«В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилеты приостановлены», — пишет ТАСС. Обычно план «Ковер» вводится, когда воздушное пространство нарушают беспилотники.

Ранее Украина совершила атаку беспилотником на Ленинградскую область. А также попыталась атаковать Московскую область.

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Аэропорт «Внуково» ввел план «Ковер». В авиационных службах сообщили, что все вылеты и прилеты приостановлены. «В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилеты приостановлены», — пишет ТАСС. Обычно план «Ковер» вводится, когда воздушное пространство нарушают беспилотники. Ранее Украина совершила атаку беспилотником на Ленинградскую область. А также попыталась атаковать Московскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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