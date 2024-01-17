17 января 2024

Курганский священник отправится в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция фонда "Добровольцы Донбасса". Пермь, православный священник, участник сво
Иерей Сергий Алексеев отправится в зону СВО для окормления бойцов из казачьего добровольческого отряда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Настоятель храма иконы Божией Матери в поселке Лебяжье (Курганская область), иерей Сергий Алексеев 19 января отправится в зону проведения специальной военной операции для окормления бойцов из отряда «Ермак». Информация об этом расположена на сайте Курганской епархии.

«Настоятель храма иконы Божией Матери „Семистрельная“ районного поселка Лебяжье иерей Сергий Алексеев 19 января уезжает в зону СВО. Как и предыдущие священники Курганской епархии, отец Сергий будет окормлять воинов казачьего добровольческого отряда „Ермак“», — указано на сайте. Также сообщается, что с собой он возьмет письма, которые были написаны местными школьниками в рамках акции «Письмо солдату».

Ранее URA.RU писало, что священник из Курганской области отправился в зону проведения СВО. Сообщалось, что он едет на смену протоиерею Александру Гадияну. Также в 2022 году сообщалось, что многие курганские священники просились добровольцами на передовую, но существовали проблемы с их отправкой.

Иерей Сергий Алексеев отправится в зону СВО и возьмет письма школьников
Иерей Сергий Алексеев отправится в зону СВО и возьмет письма школьников
Фото:

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Настоятель храма иконы Божией Матери в поселке Лебяжье (Курганская область), иерей Сергий Алексеев 19 января отправится в зону проведения специальной военной операции для окормления бойцов из отряда «Ермак». Информация об этом расположена на сайте Курганской епархии. «Настоятель храма иконы Божией Матери „Семистрельная“ районного поселка Лебяжье иерей Сергий Алексеев 19 января уезжает в зону СВО. Как и предыдущие священники Курганской епархии, отец Сергий будет окормлять воинов казачьего добровольческого отряда „Ермак“», — указано на сайте. Также сообщается, что с собой он возьмет письма, которые были написаны местными школьниками в рамках акции «Письмо солдату». Ранее URA.RU писало, что священник из Курганской области отправился в зону проведения СВО. Сообщалось, что он едет на смену протоиерею Александру Гадияну. Также в 2022 году сообщалось, что многие курганские священники просились добровольцами на передовую, но существовали проблемы с их отправкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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