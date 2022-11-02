В Кургане озвучили проблемы с отправкой священников в зону СВО

03 ноября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Митрополит Даниил назвал три причины, которые мешают отправке священнослужителей в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал три причины, из-за которых в регионе есть трудности с отправками священнослужителей в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте епархии в соцсети «ВКонтакте». «Многие зауральские священники просятся добровольцами на передовую, но существуют проблемы с их отправкой: это и отсутствие их замены на приходах, и неясный статус в зоне СВО, отсутствие социальных гарантий для семей и многое другое», — говорит владыка. Он отметил, что эти вопросы сейчас обсуждаются на уровне Московкой Патриархии. В том числе владыка сообщил, что в Курганской митрополии есть первый погибший священник — отец Евфимий. Он являлся настоятелем храма в честь Вознесения Господня села Красномыльское Шадринской епархии. «Отец Евфимий погиб 25 сентября в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей по духовному кормлению сводной казачьей добровольческой бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила», — отмечает митрополит Даниил. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал три причины, из-за которых в регионе есть трудности с отправками священнослужителей в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте епархии в соцсети «ВКонтакте». «Многие зауральские священники просятся добровольцами на передовую, но существуют проблемы с их отправкой: это и отсутствие их замены на приходах, и неясный статус в зоне СВО, отсутствие социальных гарантий для семей и многое другое», — говорит владыка. Он отметил, что эти вопросы сейчас обсуждаются на уровне Московкой Патриархии. В том числе владыка сообщил, что в Курганской митрополии есть первый погибший священник — отец Евфимий. Он являлся настоятелем храма в честь Вознесения Господня села Красномыльское Шадринской епархии. «Отец Евфимий погиб 25 сентября в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей по духовному кормлению сводной казачьей добровольческой бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила», — отмечает митрополит Даниил. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.