02 ноября 2022

В Кургане озвучили проблемы с отправкой священников в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с новым митрополитом Курганской и Белозерской епархий Даниилом (Александром Григорьевичем Доровских). Курган, митрополит, рпц, митрополит даниил, православие
Митрополит Даниил назвал три причины, которые мешают отправке священнослужителей в зону СВО Фото:

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал три причины, из-за которых в регионе есть трудности с отправками священнослужителей в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Многие зауральские священники просятся добровольцами на передовую, но существуют проблемы с их отправкой: это и отсутствие их замены на приходах, и неясный статус в зоне СВО, отсутствие социальных гарантий для семей и многое другое», — говорит владыка. Он отметил, что эти вопросы сейчас обсуждаются на уровне Московкой Патриархии.

В том числе владыка сообщил, что в Курганской митрополии есть первый погибший священник — отец Евфимий. Он являлся настоятелем храма в честь Вознесения Господня села Красномыльское Шадринской епархии. «Отец Евфимий погиб 25 сентября в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей по духовному кормлению сводной казачьей добровольческой бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила», — отмечает митрополит Даниил.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил назвал три причины, из-за которых в регионе есть трудности с отправками священнослужителей в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте епархии в соцсети «ВКонтакте». «Многие зауральские священники просятся добровольцами на передовую, но существуют проблемы с их отправкой: это и отсутствие их замены на приходах, и неясный статус в зоне СВО, отсутствие социальных гарантий для семей и многое другое», — говорит владыка. Он отметил, что эти вопросы сейчас обсуждаются на уровне Московкой Патриархии. В том числе владыка сообщил, что в Курганской митрополии есть первый погибший священник — отец Евфимий. Он являлся настоятелем храма в честь Вознесения Господня села Красномыльское Шадринской епархии. «Отец Евфимий погиб 25 сентября в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей по духовному кормлению сводной казачьей добровольческой бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила», — отмечает митрополит Даниил. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...