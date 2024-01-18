Хуснуллин похвалил Тюменскую область за реализацию национальных проектов

Марат Хуснуллин: Тюменская область — в лидерах РФ по реализации нацпроектов

18 января 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что Тюмень вошла в число регионов-лидеров по работе с федеральными программами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Тюменской области в реализации нацпроектов и федеральных программ. Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт правительства России. «31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Среди них и Тюменская область», — приводит сайт правительства слова Хуснуллина. Кроме того, вице-премьер поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. «Главная задача — минимизировать время устранения аварий и, соответственно, время приостановления коммунальных услуг», — отметил Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Тюменской области в реализации нацпроектов и федеральных программ. Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт правительства России. «31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Среди них и Тюменская область», — приводит сайт правительства слова Хуснуллина. Кроме того, вице-премьер поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. «Главная задача — минимизировать время устранения аварий и, соответственно, время приостановления коммунальных услуг», — отметил Хуснуллин.