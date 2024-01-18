Хуснуллин похвалил Тюменскую область за реализацию национальных проектов

Марат Хуснуллин: Тюменская область — в лидерах РФ по реализации нацпроектов
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что Тюмень вошла в число регионов-лидеров по работе с федеральными программами Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Тюменской области в реализации нацпроектов и федеральных программ. Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт правительства России.

«31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Среди них и Тюменская область», — приводит сайт правительства слова Хуснуллина.

Кроме того, вице-премьер поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. «Главная задача — минимизировать время устранения аварий и, соответственно, время приостановления коммунальных услуг», — отметил Хуснуллин.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Тюменской области в реализации нацпроектов и федеральных программ. Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт правительства России. «31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Среди них и Тюменская область», — приводит сайт правительства слова Хуснуллина. Кроме того, вице-премьер поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. «Главная задача — минимизировать время устранения аварий и, соответственно, время приостановления коммунальных услуг», — отметил Хуснуллин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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