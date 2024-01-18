Хуснуллин похвалил Тюменскую область за реализацию национальных проектов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Тюменской области в реализации нацпроектов и федеральных программ. Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт правительства России.
«31 регион в 2023 году показал наилучшую работу по реализации федеральных программ. Среди них и Тюменская область», — приводит сайт правительства слова Хуснуллина.
Кроме того, вице-премьер поручил главам регионов усилить контроль за прохождением отопительного периода. «Главная задача — минимизировать время устранения аварий и, соответственно, время приостановления коммунальных услуг», — отметил Хуснуллин.
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