НАТО инсценирует начало третьей мировой войны

В учениях НАТО примут участие 40 тысяч военных
Североатлантический альянс намерен провести масштабные учения, инсценировав начало третьей мировой войны. Об этом написали в испанском издании ABC.
«40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО <…> примут участие в учениях, которые пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море и будут имитировать начало третьей мировой войны», —
Ранее сообщалось о военных учениях НАТО в Балтийском море, где приняли участие тысячи военных. По словам экспертов, мероприятия могут являться подготовкой войны с Россией, передает деловое издание «Взгляд».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.