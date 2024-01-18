НАТО инсценирует начало третьей мировой войны

ABC: НАТО проведет учения с инсценировкой третьей мировой войны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, солдат, наемник,  stock
В учениях НАТО примут участие 40 тысяч военных Фото:

Североатлантический альянс намерен провести масштабные учения, инсценировав начало третьей мировой войны. Об этом написали в испанском издании ABC.

«40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО <…> примут участие в учениях, которые пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море и будут имитировать начало третьей мировой войны», — говорится в материале.

Ранее сообщалось о военных учениях НАТО в Балтийском море, где приняли участие тысячи военных. По словам экспертов, мероприятия могут являться подготовкой войны с Россией, передает деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс намерен провести масштабные учения, инсценировав начало третьей мировой войны. Об этом написали в испанском издании ABC. «40 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО <…> примут участие в учениях, которые пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море и будут имитировать начало третьей мировой войны», — говорится в материале. Ранее сообщалось о военных учениях НАТО в Балтийском море, где приняли участие тысячи военных. По словам экспертов, мероприятия могут являться подготовкой войны с Россией, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...