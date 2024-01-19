В Брянской области горит нефтебаза (архивное фото)
Пожарный поезд прибыл в Брянскую область для тушения резервуара, который возгорелся после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в пресс-службе Московской ЖД, передает РИА Новости.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу. По его словам, пострадавших нет.
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