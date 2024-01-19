К тушению нефтебазы в Брянской области привлекли пожарный поезд. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Брянской области горит нефтебаза (архивное фото) Фото:

Пожарный поезд прибыл в Брянскую область для тушения резервуара, который возгорелся после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в пресс-службе Московской ЖД, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу. По его словам, пострадавших нет.

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Пожарный поезд прибыл в Брянскую область для тушения резервуара, который возгорелся после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. «Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в пресс-службе Московской ЖД, передает РИА Новости. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу. По его словам, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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