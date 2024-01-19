К тушению нефтебазы в Брянской области привлекли пожарный поезд. Видео

19 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Брянской области горит нефтебаза (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожарный поезд прибыл в Брянскую область для тушения резервуара, который возгорелся после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. «Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в пресс-службе Московской ЖД, передает РИА Новости. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу. По его словам, пострадавших нет.

Пожарный поезд прибыл в Брянскую область для тушения резервуара, который возгорелся после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. «Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет», — сообщили в пресс-службе Московской ЖД, передает РИА Новости. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу. По его словам, пострадавших нет.