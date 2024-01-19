Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

Дрон был подавлен средствами РЭБ (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украиский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз.
«При уничтожении беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем
Богомаз отметил, что произошло возгорание на нефтебазе. На месте работают пожарные и спасатели.
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