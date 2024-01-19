Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

19 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Дрон был подавлен средствами РЭБ (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз. «При уничтожении беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . По его словам, дрон был подавлен средствами РЭБ. Богомаз отметил, что произошло возгорание на нефтебазе. На месте работают пожарные и спасатели.

Украиский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз. «При уничтожении беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, дрон был подавлен средствами РЭБ. Богомаз отметил, что произошло возгорание на нефтебазе. На месте работают пожарные и спасатели.