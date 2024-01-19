Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

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Дрон был подавлен средствами РЭБ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украиский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз.

«При уничтожении беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, дрон был подавлен средствами РЭБ.

Богомаз отметил, что произошло возгорание на нефтебазе. На месте работают пожарные и спасатели.

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Украиский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз. «При уничтожении беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, дрон был подавлен средствами РЭБ. Богомаз отметил, что произошло возгорание на нефтебазе. На месте работают пожарные и спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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