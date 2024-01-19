Глава РЖД рассказал, каким будет российский высокоскоростной поезд

Глава РЖД Белозеров: поезд для ВСМ будет иметь восемь вагонов

19 января 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Беспилотный поезд будет запущен на МЦК уже в 2026 году, заявил Олег Белозеров Фото: Илья Московец © URA.RU Российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) будет иметь восемь вагонов и несколько классов обслуживания. Об этом рассказал председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. «В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания — первый, бизнес, комфорт и базовый», — заявил Олег Белозеров, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что полностью беспилотный поезд на Московском центральном кольце будет запущен в 2026 году. Ранее Белозеров заявил, что ВСМ соединит Москву и Петербург. Это позволит сократить время в пути почти вдвое: с 4 часов до 2 часов 15 минут, передает RT. Это произойдет из-за скорости поездов — она будет достигать 400 км/ч. Как отметил Белозеров, поездка будет стоить не дороже билета на «Сапсан». Ожидается, что проект заработает раньше 2030 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что предстоящие десятилетие станет «большой стройкой». Он сообщал, что высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка. Развитие железных дорог позволит освободить от нагрузки авиасферу.

Российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) будет иметь восемь вагонов и несколько классов обслуживания. Об этом рассказал председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. «В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания — первый, бизнес, комфорт и базовый», — заявил Олег Белозеров, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что полностью беспилотный поезд на Московском центральном кольце будет запущен в 2026 году. Ранее Белозеров заявил, что ВСМ соединит Москву и Петербург. Это позволит сократить время в пути почти вдвое: с 4 часов до 2 часов 15 минут, передает RT. Это произойдет из-за скорости поездов — она будет достигать 400 км/ч. Как отметил Белозеров, поездка будет стоить не дороже билета на «Сапсан». Ожидается, что проект заработает раньше 2030 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что предстоящие десятилетие станет «большой стройкой». Он сообщал, что высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка. Развитие железных дорог позволит освободить от нагрузки авиасферу.