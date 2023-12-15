Путин рассказал о создании сети высокоскоростных железных дорог

Путин: высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка

15 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Создание высокоскоростных железных дорог станет значимым для всей Евразии Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшее десятилетие станет для России десятилетием больших проектов. В том числе и в плане железных дорог. В перспективе скоростные магистрали будут проложены до Донецка и Луганска. «Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить [высокоскоростные железные дороги] до Луганска и Донецка», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что данные проекты являются значимыми не только для страны, но и для всей евразийской территории, в том числе для новых регионов России. По высокоскоростной железной дороге поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Эти дороги будут связывать территории страны, на которых проживает 80% населения. В частности, в перспективе они будут проложены до Донецка и Луганска. Создание таких дорог поможет развить дополнительные возможности для людей, туризма, торговых связей и экономики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшее десятилетие станет для России десятилетием больших проектов. В том числе и в плане железных дорог. В перспективе скоростные магистрали будут проложены до Донецка и Луганска. «Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить [высокоскоростные железные дороги] до Луганска и Донецка», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что данные проекты являются значимыми не только для страны, но и для всей евразийской территории, в том числе для новых регионов России. По высокоскоростной железной дороге поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Эти дороги будут связывать территории страны, на которых проживает 80% населения. В частности, в перспективе они будут проложены до Донецка и Луганска. Создание таких дорог поможет развить дополнительные возможности для людей, туризма, торговых связей и экономики.