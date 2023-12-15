Путин рассказал о создании сети высокоскоростных железных дорог

Путин: высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, поезда, уральские локомотивы, ласточка, пассажирский поезд, ржд
Создание высокоскоростных железных дорог станет значимым для всей Евразии Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшее десятилетие станет для России десятилетием больших проектов. В том числе и в плане железных дорог. В перспективе скоростные магистрали будут проложены до Донецка и Луганска.

«Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить [высокоскоростные железные дороги] до Луганска и Донецка», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что данные проекты являются значимыми не только для страны, но и для всей евразийской территории, в том числе для новых регионов России.

По высокоскоростной железной дороге поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Эти дороги будут связывать территории страны, на которых проживает 80% населения. В частности, в перспективе они будут проложены до Донецка и Луганска. Создание таких дорог поможет развить дополнительные возможности для людей, туризма, торговых связей и экономики.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшее десятилетие станет для России десятилетием больших проектов. В том числе и в плане железных дорог. В перспективе скоростные магистрали будут проложены до Донецка и Луганска. «Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить [высокоскоростные железные дороги] до Луганска и Донецка», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Он добавил, что данные проекты являются значимыми не только для страны, но и для всей евразийской территории, в том числе для новых регионов России. По высокоскоростной железной дороге поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. Эти дороги будут связывать территории страны, на которых проживает 80% населения. В частности, в перспективе они будут проложены до Донецка и Луганска. Создание таких дорог поможет развить дополнительные возможности для людей, туризма, торговых связей и экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...