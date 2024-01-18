Житель Кургана упал с крыши десятиэтажного дома на козырек подъезда и остался жив. Данная информация размещена в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«Несчастный случай произошел сегодня днем по адресу ул. Зорге 18. Мужчина упал с крыши дома на козырек подъезда, но остался жив», — указано в сообщении.
Спасатели поисково-спасательной службы оказали пострадавшему первую помощь. Его закрепили на спинальном щите, спустили вниз по трехколенной лестнице и передали сотрудникам Курганской больницы скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу Главного управления МЧС России по Курганской области. В ведомстве ответили, что уточняют информацию.
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