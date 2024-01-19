В Брянской области эвакуировали жителей рядом с пожаром на нефтебазе. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил Александр Богомаз Фото:

Временно эвакуированы 32 жителя частного сектора из-за пожара на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение.

Пожар произошел из-за беспилотника ВСУ, который сбросил взрывчатку. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.

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Временно эвакуированы 32 жителя частного сектора из-за пожара на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз. «В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение. Пожар произошел из-за беспилотника ВСУ, который сбросил взрывчатку. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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