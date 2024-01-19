Временно эвакуированы 32 жителя частного сектора из-за пожара на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал Александр Богомаз в своем
Он подтвердил информацию, что на нефтебазе горят четыре цистерны. По его словам, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Все противопожарные силы работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы ликвидировать горение.
Пожар произошел из-за беспилотника ВСУ, который сбросил взрывчатку. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.
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