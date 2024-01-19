На нефтебазе в Брянской области начался пожар после атаки дрона: что известно, последствия. Видео

Богомаз: резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки беспилотника
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Брянской области горят четыре резервуара (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание. Огнеборцы тушат пожар площадью 1000 квадратных метров. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.

  • Беспилотник противника сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дрон был подавлен средствами РЭБ, однако он успел сбросить груз.
  • Загорелись резервуары. По последним официальным сообщениям, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином.
  • К тушению пожара привлечены 13 пожарных автоцистерн. Очевидцы сообщают о частичном перекрытии района около нефтебазы. Клинцовская городская администрация заявила, что в городе перекрыто движение по улице 706-го Продотряда.
  • Также на место выехал пожарный поезд. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов в связи с возгоранием не меняется.

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ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание. Огнеборцы тушат пожар площадью 1000 квадратных метров. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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