В Брянской области горят четыре резервуара (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание. Огнеборцы тушат пожар площадью 1000 квадратных метров. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
- Беспилотник противника сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дрон был подавлен средствами РЭБ, однако он успел сбросить груз.
- Загорелись резервуары. По последним официальным сообщениям, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином.
- К тушению пожара привлечены 13 пожарных автоцистерн. Очевидцы сообщают о частичном перекрытии района около нефтебазы. Клинцовская городская администрация заявила, что в городе перекрыто движение по улице 706-го Продотряда.
- Также на место выехал пожарный поезд. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов в связи с возгоранием не меняется.
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