Стало известно, сколько денег собрали на проведение президентских выборов

ЦИК РФ: на проведение президентских выборов собрано почти 530 млн рублей

19 января 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

В избирательный фонд внесено 525,8 миллионов рублей, заявили в ЦИК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На проведение президентских выборов в России было собрано более 526,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных Центральной избирательной компании (ЦИК). «Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составил 526,8 миллиона рублей», — сообщается на официальном сайте ЦИК. Там добавили, что в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило свыше одного миллиона рублей. Также фонды претендентов пополнились средствами от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — до 3,2 миллиона рублей, от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина — до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой — до 166 тысяч рублей. В избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило 472,3 миллиона рублей, в фонд Рады Русских — 539 тысяч рублей, а в фонд Анатолия Баташева — 203 тысячи рублей. Кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов имеет 70 тысяч рублей в своем избирательном фонде. Владислав Даванков от партии «Новые люди» получил 10 миллионов рублей, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 30 миллионов рублей, заключили в ЦИК.

На проведение президентских выборов в России было собрано более 526,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных Центральной избирательной компании (ЦИК). «Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составил 526,8 миллиона рублей», — сообщается на официальном сайте ЦИК. Там добавили, что в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило свыше одного миллиона рублей. Также фонды претендентов пополнились средствами от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — до 3,2 миллиона рублей, от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина — до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой — до 166 тысяч рублей. В избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило 472,3 миллиона рублей, в фонд Рады Русских — 539 тысяч рублей, а в фонд Анатолия Баташева — 203 тысячи рублей. Кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов имеет 70 тысяч рублей в своем избирательном фонде. Владислав Даванков от партии «Новые люди» получил 10 миллионов рублей, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 30 миллионов рублей, заключили в ЦИК.