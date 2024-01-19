Стало известно, сколько денег собрали на проведение президентских выборов

ЦИК РФ: на проведение президентских выборов собрано почти 530 млн рублей
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В избирательный фонд внесено 525,8 миллионов рублей, заявили в ЦИК РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На проведение президентских выборов в России было собрано более 526,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных Центральной избирательной компании (ЦИК).

«Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составил 526,8 миллиона рублей», — сообщается на официальном сайте ЦИК. Там добавили, что в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило свыше одного миллиона рублей. Также фонды претендентов пополнились средствами от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — до 3,2 миллиона рублей, от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина — до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой — до 166 тысяч рублей.

В избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило 472,3 миллиона рублей, в фонд Рады Русских — 539 тысяч рублей, а в фонд Анатолия Баташева — 203 тысячи рублей. Кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов имеет 70 тысяч рублей в своем избирательном фонде. Владислав Даванков от партии «Новые люди» получил 10 миллионов рублей, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 30 миллионов рублей, заключили в ЦИК.

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На проведение президентских выборов в России было собрано более 526,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных Центральной избирательной компании (ЦИК). «Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составил 526,8 миллиона рублей», — сообщается на официальном сайте ЦИК. Там добавили, что в избирательный фонд кандидата от КПРФ Николая Харитонова поступило свыше одного миллиона рублей. Также фонды претендентов пополнились средствами от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — до 3,2 миллиона рублей, от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина — до 8,9 миллиона рублей, от Демократической партии России Ирины Свиридовой — до 166 тысяч рублей. В избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило 472,3 миллиона рублей, в фонд Рады Русских — 539 тысяч рублей, а в фонд Анатолия Баташева — 203 тысячи рублей. Кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов имеет 70 тысяч рублей в своем избирательном фонде. Владислав Даванков от партии «Новые люди» получил 10 миллионов рублей, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 30 миллионов рублей, заключили в ЦИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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