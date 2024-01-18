Природа Экология В ЯНАО на экологический мониторинг потратят миллионы рублей Власти Ямала направят 15 млн рублей на исследования зон нефтегазодобычи 19 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + Ученые будут работать в зонах влияний промышленных объектов нефтегазодобычи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи, следует из данных заявки, размещенной на сайте Госзакупок. Значительная часть средств пойдет на летние полевые работы на 11 региональных полигонах. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по проведению экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа. Этап закупки — подача заявок. Начальная цена контракта — 15 млн 320 тысяч рублей», — следует из карточки закупки. Власти ЯНАО готовы продолжить начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды на 11 региональных полигонах, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи. В частности, научные изыскания необходимо провести в зоне влияния Ноябрьского нефтегазоносного района,Уренгойской группы месторождений, Новопортовского месторождения. Ранее URA.RU сообщало, глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе. Власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи, следует из данных заявки, размещенной на сайте Госзакупок. Значительная часть средств пойдет на летние полевые работы на 11 региональных полигонах. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по проведению экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа. Этап закупки — подача заявок. Начальная цена контракта — 15 млн 320 тысяч рублей», — следует из карточки закупки. Власти ЯНАО готовы продолжить начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды на 11 региональных полигонах, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи. В частности, научные изыскания необходимо провести в зоне влияния Ноябрьского нефтегазоносного района,Уренгойской группы месторождений, Новопортовского месторождения. Ранее URA.RU сообщало, глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям