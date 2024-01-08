Путин узнал об экологическом состоянии на мегапроектах ЯНАО

Радионова сообщила Путину об экологическом состоянии проектов в ЯНАО

09 января 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выслушал доклад Светланы Радионовой об экологии Арктики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе, сообщает пресс-служба Кремля. «Проекты „НОВАТЭКа“, которые сейчас реализуются на Гыдане, — я там была, посмотрела, — отвечают всем требованиям. Мы сопровождаем на самой ранней стадии и Находкинский завод минеральных удобрений, проекты РЖД, Северный широтный ход», — приводит слова Светланы Радионовой пресс-служба президента РФ на официальном сайте Kremlin.ru. Встреча главы государства с главой Росприроднадзора прошла 9 января. Радионова рассказала Путину, что такое состояние экологии стало возможно из-за раннего сопровождения и контроля при реализации проектов. Росприроднадзор подписал соглашение с более чем 30 компаниями, в том числе и с ПАО «НОВАТЭК». Также президент заинтересовался сохранением белых медведей. Радионова рассказала о спасении медвежат Хары и Савэя с месторождения «Газпрома». В 2022 году на Харасавэйском месторождении два медвежонка остались без мамы, газовики подкармливали их. Медвежата подросли и специалисты эвакуировали их в тундру, но они вернулись. «Мы их опять обездвижили и отнесли подальше, оставили им рыбы, поставили на них датчики, чипы. Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком», — рассказала Радионова президенту страны. Светлана Радионова побывала на Гыданском полуострове в октябре 2023 года. Она высоко оценила экологические стандарты освоения русской Арктики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе, сообщает пресс-служба Кремля. «Проекты „НОВАТЭКа“, которые сейчас реализуются на Гыдане, — я там была, посмотрела, — отвечают всем требованиям. Мы сопровождаем на самой ранней стадии и Находкинский завод минеральных удобрений, проекты РЖД, Северный широтный ход», — приводит слова Светланы Радионовой пресс-служба президента РФ на официальном сайте Kremlin.ru. Встреча главы государства с главой Росприроднадзора прошла 9 января. Радионова рассказала Путину, что такое состояние экологии стало возможно из-за раннего сопровождения и контроля при реализации проектов. Росприроднадзор подписал соглашение с более чем 30 компаниями, в том числе и с ПАО «НОВАТЭК». Также президент заинтересовался сохранением белых медведей. Радионова рассказала о спасении медвежат Хары и Савэя с месторождения «Газпрома». В 2022 году на Харасавэйском месторождении два медвежонка остались без мамы, газовики подкармливали их. Медвежата подросли и специалисты эвакуировали их в тундру, но они вернулись. «Мы их опять обездвижили и отнесли подальше, оставили им рыбы, поставили на них датчики, чипы. Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком», — рассказала Радионова президенту страны. Светлана Радионова побывала на Гыданском полуострове в октябре 2023 года. Она высоко оценила экологические стандарты освоения русской Арктики.