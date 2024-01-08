08 января 2024

Путин узнал об экологическом состоянии на мегапроектах ЯНАО

Радионова сообщила Путину об экологическом состоянии проектов в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин выслушал доклад Светланы Радионовой об экологии Арктики Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Проекты „НОВАТЭКа“, которые сейчас реализуются на Гыдане, — я там была, посмотрела, — отвечают всем требованиям. Мы сопровождаем на самой ранней стадии и Находкинский завод минеральных удобрений, проекты РЖД, Северный широтный ход», — приводит слова Светланы Радионовой пресс-служба президента РФ на официальном сайте Kremlin.ru.

Встреча главы государства с главой Росприроднадзора прошла 9 января. Радионова рассказала Путину, что такое состояние экологии стало возможно из-за раннего сопровождения и контроля при реализации проектов. Росприроднадзор подписал соглашение с более чем 30 компаниями, в том числе и с ПАО «НОВАТЭК».

Также президент заинтересовался сохранением белых медведей. Радионова рассказала о спасении медвежат Хары и Савэя с месторождения «Газпрома». В 2022 году на Харасавэйском месторождении два медвежонка остались без мамы, газовики подкармливали их. Медвежата подросли и специалисты эвакуировали их в тундру, но они вернулись. «Мы их опять обездвижили и отнесли подальше, оставили им рыбы, поставили на них датчики, чипы. Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком», — рассказала Радионова президенту страны.

Светлана Радионова побывала на Гыданском полуострове в октябре 2023 года. Она высоко оценила экологические стандарты освоения русской Арктики.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту РФ Владимиру Путину о состоянии экологии при реализации мегапроектов в ЯНАО. Речь шла о Гыданском месторождении и Северном широтном ходе, сообщает пресс-служба Кремля. «Проекты „НОВАТЭКа“, которые сейчас реализуются на Гыдане, — я там была, посмотрела, — отвечают всем требованиям. Мы сопровождаем на самой ранней стадии и Находкинский завод минеральных удобрений, проекты РЖД, Северный широтный ход», — приводит слова Светланы Радионовой пресс-служба президента РФ на официальном сайте Kremlin.ru. Встреча главы государства с главой Росприроднадзора прошла 9 января. Радионова рассказала Путину, что такое состояние экологии стало возможно из-за раннего сопровождения и контроля при реализации проектов. Росприроднадзор подписал соглашение с более чем 30 компаниями, в том числе и с ПАО «НОВАТЭК». Также президент заинтересовался сохранением белых медведей. Радионова рассказала о спасении медвежат Хары и Савэя с месторождения «Газпрома». В 2022 году на Харасавэйском месторождении два медвежонка остались без мамы, газовики подкармливали их. Медвежата подросли и специалисты эвакуировали их в тундру, но они вернулись. «Мы их опять обездвижили и отнесли подальше, оставили им рыбы, поставили на них датчики, чипы. Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком», — рассказала Радионова президенту страны. Светлана Радионова побывала на Гыданском полуострове в октябре 2023 года. Она высоко оценила экологические стандарты освоения русской Арктики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...