ГИБДД выступила с предупреждением к свердловским водителям

На севере региона начался сильный снегопад, который придет и в другие районы области
Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде — в северной части региона идет обильный снегопад. Водителям стоит быть аккуратными, пишут инспекторы в официальном telegram-канале.
«В Ивдельском районе наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку. Экипажи ДПС местного подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим патрулирования трасс», — говорится в сообщении.
Водителей просят отказаться от поездок по этому направлению. А если от путешествия отказаться нельзя, то ехать медленно и быть бдительными.
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