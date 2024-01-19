ГИБДД выступила с предупреждением к свердловским водителям

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Снегопад. Екатеринбург, снег, пешеходный переход, транспорт, зима, непогода, пешеходы, снегопад, автомобили, вечер
На севере региона начался сильный снегопад, который придет и в другие районы области Фото:

Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде — в северной части региона идет обильный снегопад. Водителям стоит быть аккуратными, пишут инспекторы в официальном telegram-канале.

«В Ивдельском районе наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку. Экипажи ДПС местного подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим патрулирования трасс», — говорится в сообщении.

Водителей просят отказаться от поездок по этому направлению. А если от путешествия отказаться нельзя, то ехать медленно и быть бдительными.

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Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде — в северной части региона идет обильный снегопад. Водителям стоит быть аккуратными, пишут инспекторы в официальном telegram-канале. «В Ивдельском районе наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку. Экипажи ДПС местного подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим патрулирования трасс», — говорится в сообщении. Водителей просят отказаться от поездок по этому направлению. А если от путешествия отказаться нельзя, то ехать медленно и быть бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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