ГИБДД выступила с предупреждением к свердловским водителям

19 января 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

На севере региона начался сильный снегопад, который придет и в другие районы области Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде — в северной части региона идет обильный снегопад. Водителям стоит быть аккуратными, пишут инспекторы в официальном telegram-канале. «В Ивдельском районе наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку. Экипажи ДПС местного подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим патрулирования трасс», — говорится в сообщении. Водителей просят отказаться от поездок по этому направлению. А если от путешествия отказаться нельзя, то ехать медленно и быть бдительными.

Свердловская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде — в северной части региона идет обильный снегопад. Водителям стоит быть аккуратными, пишут инспекторы в официальном telegram-канале. «В Ивдельском районе наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, что осложняет дорожную обстановку. Экипажи ДПС местного подразделения Госавтоинспекции переведены на усиленный режим патрулирования трасс», — говорится в сообщении. Водителей просят отказаться от поездок по этому направлению. А если от путешествия отказаться нельзя, то ехать медленно и быть бдительными.