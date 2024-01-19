Ночью 20 января на трассе Серов — Ивдель к сотрудникам ДПС подъехал водитель, который сообщил, что по дороге едет виляющий из стороны в сторону автомобиль LADA Largus. Госавтоинспекторы выдвинулись по направлению опасной машины и, догнав ее, выяснили, что водитель был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«К автоинспекторам подъехал водитель и сообщил, что при движении по автодороге Серов — Североуральск — Ивдель в направлении г. Ивделя заметил, как водитель LADA Largus подозрительно виляет из стороны в сторону по проезжей части, создавая помехи другим участникам. Экипаж ДПС незамедлительно выдвинулся по сообщению и на 158 км автодороги Серов — Ивдель настиг схожий по описанию автомобиль», — сообщили в telegram-канале ведомства. Алкотестер показал, что мужчина выдохнул 0,610 мг алкоголя на литр воздуха.
От управления автомобилем 51-летний водитель был отстранен. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
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