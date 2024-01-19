19 января 2024

Свердловские автоинспекторы по наводке поймали пьяного водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Сотрудники ГИБДД отстранили пьяного мужчину от вождения Фото:

Ночью 20 января на трассе Серов — Ивдель к сотрудникам ДПС подъехал водитель, который сообщил, что по дороге едет виляющий из стороны в сторону автомобиль LADA Largus. Госавтоинспекторы выдвинулись по направлению опасной машины и, догнав ее, выяснили, что водитель был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«К автоинспекторам подъехал водитель и сообщил, что при движении по автодороге Серов — Североуральск — Ивдель в направлении г. Ивделя заметил, как водитель LADA Largus подозрительно виляет из стороны в сторону по проезжей части, создавая помехи другим участникам. Экипаж ДПС незамедлительно выдвинулся по сообщению и на 158 км автодороги Серов — Ивдель настиг схожий по описанию автомобиль», — сообщили в telegram-канале ведомства. Алкотестер показал, что мужчина выдохнул 0,610 мг алкоголя на литр воздуха.

От управления автомобилем 51-летний водитель был отстранен. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 20 января на трассе Серов — Ивдель к сотрудникам ДПС подъехал водитель, который сообщил, что по дороге едет виляющий из стороны в сторону автомобиль LADA Largus. Госавтоинспекторы выдвинулись по направлению опасной машины и, догнав ее, выяснили, что водитель был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «К автоинспекторам подъехал водитель и сообщил, что при движении по автодороге Серов — Североуральск — Ивдель в направлении г. Ивделя заметил, как водитель LADA Largus подозрительно виляет из стороны в сторону по проезжей части, создавая помехи другим участникам. Экипаж ДПС незамедлительно выдвинулся по сообщению и на 158 км автодороги Серов — Ивдель настиг схожий по описанию автомобиль», — сообщили в telegram-канале ведомства. Алкотестер показал, что мужчина выдохнул 0,610 мг алкоголя на литр воздуха. От управления автомобилем 51-летний водитель был отстранен. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...