Путин нашел много общего у России и Движения неприсоединения

Путин обратился к участникам 19-го саммита Движения неприсоединения

По словам Путина, РФ поддерживает участников Движения в их стремлении защитить уважение суверенитета государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам саммита Движения неприсоединения, заявив, что у них и страны есть много общего. По его словам, философия объединения заключается в том, что все они выступают за конструктивный диалог между мировым сообществом. Также их объединяет неприятие давления, двойных стандартов и диктатуры.

«Вместе мы выступаем в пользу конструктивного диалога между членами мирового сообщества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех нормах международного права», — передает сайт Кремля слова Путина. Он добавил, что участников Движения и РФ объединяет непринятие двойных стандартов, диктата, давления и неоколониалистских амбиций.

Также глава России отметил, что страна поддерживает участников Движения в усилиях по их защите уважения суверенитета государств, их равенства и законных интересов в соответствии с уставом ООН.

В столице Уганды Кампале проходит 19 по счету саммит Движения неприсоединения. Столица стала шестой страной, которая приняла мероприятие подобного высокого уровня. В нем участвуют более трех тысяч человек из порядка 130 стран мира. Задача форума состоит в том, чтобы нести идеи равенства, уважения к суверенитету и территориальной ценности, а также взаимовыгодного партнерства. Организаторы называют целью саммита — развивать сотрудничество между странами-участницами и объединение мировых лидеров, чтобы решать глобальные проблемы.

Мероприятие запланировано на 19 и 20 января, оно организовано второй по величине организацией после ООН Движением неприсоединения. В этой организации РФ получила статус наблюдателя в 2023 году. Решение приняли на конференции министров иностранных дел стран-участниц Движения.

Движение неприсоединения является международной организацией, которая объединяет страны. Их основой политического курса считается мирное сосуществование их народов, которое основано на принципах равноправия и независимости, и отказ от участия в военно-политических блоках. Дата основания движения — 1 сентября 1961 года. Это день, когда в Белграде открылся первый форум глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. На данный момент Движение неприсоединения объединяет 120 стран. При этом 10 международных организаций и 17 государств находятся в статусе наблюдателей.