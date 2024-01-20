Издатель сборника цитат Путина хочет отправить книгу бойцам СВО

20 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Щурак заявил, что книга с цитатами издается только на русском языке из-за потери смысла при переводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Издатель сборника с избранными цитатами кандидата на президентских выборах и нынешнего президента РФ Владимира Путина Константин Щурак выразил желание отправить свою книгу «Владимир Путин. Цитаты и афоризмы» бойцам на фронт спецоперации. Для этого он обратился в общественную приемную кандидата, чтобы отправить ее военным. По словам издателя, книга удобна для чтения из-за карманного формата и людям нравится сборник. «Я хотел бы, чтобы она и до бойцов СВО дошла. Она имеет карманный формат, читается легко», — передает РИА Новости слова Щурака. Он добавил, что самое главное, что людям нравится эта книга. Сборник издается только на русском языке, потому что при переводе на китайский и английский теряется смысл и живость в общении. Отмечается, что в книге насчитывается порядка 400 страниц, а ее тираж составляет 1000-1500 экземпляров.

Издатель сборника с избранными цитатами кандидата на президентских выборах и нынешнего президента РФ Владимира Путина Константин Щурак выразил желание отправить свою книгу «Владимир Путин. Цитаты и афоризмы» бойцам на фронт спецоперации. Для этого он обратился в общественную приемную кандидата, чтобы отправить ее военным. По словам издателя, книга удобна для чтения из-за карманного формата и людям нравится сборник. «Я хотел бы, чтобы она и до бойцов СВО дошла. Она имеет карманный формат, читается легко», — передает РИА Новости слова Щурака. Он добавил, что самое главное, что людям нравится эта книга. Сборник издается только на русском языке, потому что при переводе на китайский и английский теряется смысл и живость в общении. Отмечается, что в книге насчитывается порядка 400 страниц, а ее тираж составляет 1000-1500 экземпляров.