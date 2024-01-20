Развлечения Знаменитости Mash: Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО 20 января 2024 в 22:00 Размер текста - 17 + Анастасия Волочкова не исключает поездки в Донбасс Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады. «Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы. Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих. Участники движения собираются организовать сбор гуманитарной помощи и отправить агитационные бригады в Донбасс, передали в telegram-канале. Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады. «Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы. Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих. Участники движения собираются организовать сбор гуманитарной помощи и отправить агитационные бригады в Донбасс, передали в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям