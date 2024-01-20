Mash: Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО

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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова не исключает поездки в Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады.

«Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы.

Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих. Участники движения собираются организовать сбор гуманитарной помощи и отправить агитационные бригады в Донбасс, передали в telegram-канале.

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Российская балерина Анастасия Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО. Артистка балета не исключила, что в будущем посетит новые регионы в составе агитбригады. «Волочкова присоединилась к штабу помощи СВО», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что балерина отозвалась на призыв движения «Ветераны России» и собирается оказывать помощь, а также участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы. Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих. Участники движения собираются организовать сбор гуманитарной помощи и отправить агитационные бригады в Донбасс, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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