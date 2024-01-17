Волочкова оправдалась за «пьяное» поведение перед журналистами. Видео

Волочкова заявила, что пыталась сделать реверанс перед журналистами в аэропорту
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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ
Анастасия Волчкова раскрыла подробности своего эпатажного поведения в аэропорту Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.

«Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — заявила Анастасия Волочкова. Ее слова приводит Пятый канал, прикладывая соответствующее видео. Она также заявила, что охране пришлось защищать ее от внимания представителей СМИ.

До этого telegram-канал Shot сообщил, что Волчкова «была пьяной» и еле держалась на ногах. Она также угрожала журналистам своими охранниками, подчеркнули авторы канала. Общественность обратила особое внимание на балерину после того, как в интернете были опубликованы кадры интимного характера между Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой.

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Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно. «Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — заявила Анастасия Волочкова. Ее слова приводит Пятый канал, прикладывая соответствующее видео. Она также заявила, что охране пришлось защищать ее от внимания представителей СМИ. До этого telegram-канал Shot сообщил, что Волчкова «была пьяной» и еле держалась на ногах. Она также угрожала журналистам своими охранниками, подчеркнули авторы канала. Общественность обратила особое внимание на балерину после того, как в интернете были опубликованы кадры интимного характера между Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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