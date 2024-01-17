Волочкова оправдалась за «пьяное» поведение перед журналистами. Видео

Волочкова заявила, что пыталась сделать реверанс перед журналистами в аэропорту

17 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Анастасия Волчкова раскрыла подробности своего эпатажного поведения в аэропорту Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно. «Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — заявила Анастасия Волочкова. Ее слова приводит Пятый канал, прикладывая соответствующее видео. Она также заявила, что охране пришлось защищать ее от внимания представителей СМИ. До этого telegram-канал Shot сообщил, что Волчкова «была пьяной» и еле держалась на ногах. Она также угрожала журналистам своими охранниками, подчеркнули авторы канала. Общественность обратила особое внимание на балерину после того, как в интернете были опубликованы кадры интимного характера между Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой.

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно. «Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — заявила Анастасия Волочкова. Ее слова приводит Пятый канал, прикладывая соответствующее видео. Она также заявила, что охране пришлось защищать ее от внимания представителей СМИ. До этого telegram-канал Shot сообщил, что Волчкова «была пьяной» и еле держалась на ногах. Она также угрожала журналистам своими охранниками, подчеркнули авторы канала. Общественность обратила особое внимание на балерину после того, как в интернете были опубликованы кадры интимного характера между Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой.