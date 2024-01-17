Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.
«Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — заявила Анастасия Волочкова. Ее слова приводит Пятый канал, прикладывая соответствующее видео. Она также заявила, что охране пришлось защищать ее от внимания представителей СМИ.
До этого telegram-канал Shot сообщил, что Волчкова «была пьяной» и еле держалась на ногах. Она также угрожала журналистам своими охранниками, подчеркнули авторы канала. Общественность обратила особое внимание на балерину после того, как в интернете были опубликованы кадры интимного характера между Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой.
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