Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Она была сильной пьяной, сообщает telegram-канал Shot.
«Волочкова была сильно не в себе. Артистка еле-еле выговаривала слова, а несколько охранников светили фонариками в камеры и мешали работать журналистам», — говорится в канале. Корреспондент Shot спросил у нее, выпивала ли она в самолете и почему ее все чаще стали замечать в нетрезвом состоянии. Балерина назвала сотрудника СМИ до***м (крайне глупым человеком — прим. URA.RU).
До этого в Сеть попало интимное видео с Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой. Как заявляла сама балерина, материал был опубликован без ее разрешения. Поэтому она собирается подать заявление в полицию. Джигурда заявлял, что он не причастен к сливу, передает
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