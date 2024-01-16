Shot: Волочкову заподозрили в пьянстве. Видео

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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ
Анастасия Волочкова была пьяной, когда вышла из самолета, сообщают СМИ Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Она была сильной пьяной, сообщает telegram-канал Shot.

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«Волочкова была сильно не в себе. Артистка еле-еле выговаривала слова, а несколько охранников светили фонариками в камеры и мешали работать журналистам», — говорится в канале. Корреспондент Shot спросил у нее, выпивала ли она в самолете и почему ее все чаще стали замечать в нетрезвом состоянии. Балерина назвала сотрудника СМИ до***м (крайне глупым человеком — прим. URA.RU).

До этого в Сеть попало интимное видео с Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой. Как заявляла сама балерина, материал был опубликован без ее разрешения. Поэтому она собирается подать заявление в полицию. Джигурда заявлял, что он не причастен к сливу, передает МК.RU.

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Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Она была сильной пьяной, сообщает telegram-канал Shot. «Волочкова была сильно не в себе. Артистка еле-еле выговаривала слова, а несколько охранников светили фонариками в камеры и мешали работать журналистам», — говорится в канале. Корреспондент Shot спросил у нее, выпивала ли она в самолете и почему ее все чаще стали замечать в нетрезвом состоянии. Балерина назвала сотрудника СМИ до***м (крайне глупым человеком — прим. URA.RU). До этого в Сеть попало интимное видео с Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой. Как заявляла сама балерина, материал был опубликован без ее разрешения. Поэтому она собирается подать заявление в полицию. Джигурда заявлял, что он не причастен к сливу, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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