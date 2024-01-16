Shot: Волочкову заподозрили в пьянстве. Видео

16 января 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова была пьяной, когда вышла из самолета, сообщают СМИ Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Она была сильной пьяной, сообщает telegram-канал Shot. Новость по теме Скандал со слитыми интимными кадрами Джигурды и Волочковой: что произошло. Видео «Волочкова была сильно не в себе. Артистка еле-еле выговаривала слова, а несколько охранников светили фонариками в камеры и мешали работать журналистам», — говорится в канале. Корреспондент Shot спросил у нее, выпивала ли она в самолете и почему ее все чаще стали замечать в нетрезвом состоянии. Балерина назвала сотрудника СМИ до***м (крайне глупым человеком — прим. URA.RU). До этого в Сеть попало интимное видео с Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой. Как заявляла сама балерина, материал был опубликован без ее разрешения. Поэтому она собирается подать заявление в полицию. Джигурда заявлял, что он не причастен к сливу, передает МК.RU .

Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась в Москву с отдыха на Мальдивах. Она была сильной пьяной, сообщает telegram-канал Shot. «Волочкова была сильно не в себе. Артистка еле-еле выговаривала слова, а несколько охранников светили фонариками в камеры и мешали работать журналистам», — говорится в канале. Корреспондент Shot спросил у нее, выпивала ли она в самолете и почему ее все чаще стали замечать в нетрезвом состоянии. Балерина назвала сотрудника СМИ до***м (крайне глупым человеком — прим. URA.RU). До этого в Сеть попало интимное видео с Волочковой и шоуменом Никитой Джигурдой. Как заявляла сама балерина, материал был опубликован без ее разрешения. Поэтому она собирается подать заявление в полицию. Джигурда заявлял, что он не причастен к сливу, передает МК.RU.