20 января 2024

В Свердловской области 16-летний школьник угнал машину и устроил ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП полиция провела расследование Фото:

В селе Калиновском Свердловской области на улице Крупская, 49 произошло ДТП, виновником которого оказался 16-летний девятиклассник. Он улетел в кювет на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«В дежурную часть МО МВД России „Камышловский“ поступило сообщение о том, что был угнан автомобиль ГАЗ, после чего сотрудники Госавтоинспекции организовали поисковые мероприятия. <…> Установлено, что водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части», — сказано в telegram-канале ведомства. Сам подросток не пострадал.

Школьник рассказал сотрудникам полиции, что на улице Ленина увидел запущенный автомобиль и решил на нем прокатиться. Однако юный водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

В сообщении сказано, что мальчик живет в селе Калиновском и учится в 9-м классе. Он состоит на учете в ПДН. Визуально сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения, но медицинское обследование подросток проходить отказался. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Мать мальчика не смогла объяснить, что произошло, отметили в ведомстве.

Полиция направила материалы в органы, которые занимаются делами несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 166 УК РФ.

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В селе Калиновском Свердловской области на улице Крупская, 49 произошло ДТП, виновником которого оказался 16-летний девятиклассник. Он улетел в кювет на угнанном автомобиле. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «В дежурную часть МО МВД России „Камышловский“ поступило сообщение о том, что был угнан автомобиль ГАЗ, после чего сотрудники Госавтоинспекции организовали поисковые мероприятия. <…> Установлено, что водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части», — сказано в telegram-канале ведомства. Сам подросток не пострадал. Школьник рассказал сотрудникам полиции, что на улице Ленина увидел запущенный автомобиль и решил на нем прокатиться. Однако юный водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В сообщении сказано, что мальчик живет в селе Калиновском и учится в 9-м классе. Он состоит на учете в ПДН. Визуально сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения, но медицинское обследование подросток проходить отказался. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Мать мальчика не смогла объяснить, что произошло, отметили в ведомстве. Полиция направила материалы в органы, которые занимаются делами несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 166 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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