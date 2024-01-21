СК возбудил уголовное дело после крушения самолета РФ в Афганистане

По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сообщает СК в своем telegram-канале. Дело заведено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сообщает СК в своем telegram-канале. Дело заведено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана. Он потерпел крушение из-за отказа двигателей. Telegram-каналы сообщали, что на судне почти закончилось топливо. Все, что известно об ЧП, — в материале URA.RU.