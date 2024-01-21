СК возбудил уголовное дело после крушения самолета РФ в Афганистане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Самолет упал в горах Афганистана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сообщает СК в своем telegram-канале. Дело заведено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана. Он потерпел крушение из-за отказа двигателей. Telegram-каналы сообщали, что на судне почти закончилось топливо. Все, что известно об ЧП, — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сообщает СК в своем telegram-канале. Дело заведено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана. Он потерпел крушение из-за отказа двигателей. Telegram-каналы сообщали, что на судне почти закончилось топливо. Все, что известно об ЧП, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...