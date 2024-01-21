Что известно о российском самолете, разбившемся в Афганистане

Российский самолет Falcon 10 разбился в горах Афганистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, в самолете могли находиться двое россиян Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Над Афганистаном вечером 20 января перестал выходить на связь самолет Falcon 10. Позже стало известно, что он разбился. Бизнес-джет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. URA.RU приводит главную информацию о крушении.

  • Сначала о пропаже транспорта написали в telegram-канале Aviaspotter. Там заявили, что самолет компании Gazpromavia летел из города Гая (Индия) в Ташкент. По данным канала, пилоты намеревались совершить экстренную посадку после пересечения таджикистанской границы.
  • Позже об авиакатастрофе сообщило афганское издание Pajhwok со ссылкой на местных чиновников. Там уточнили, что на борту находились пассажиры. Также в агентстве написали, что самолет индийский.
  • Представители группировки «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили о развертывании расследовательной группы. В издании Aamaj написали, что воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак афганской провинции Бадахшан.
  • Спустя время пресс-служба Росавиации сообщила о подключении к поискам разбившегося судна и что самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Также там сообщили, что в самолете могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа.
  • Само судно, по данным корпорации, принадлежало ООО «Атлетик Групп», зарегистрированному в 2017 году Екатериной Агаповой, и было произведено французским концерном Dassault Aviation в 1978 году.
  • По предварительным данным, на борту находились двое россиян. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
  • В оперативных службах сообщили, что самолет мог разбиться в результате отказа двух двигателей.

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Над Афганистаном вечером 20 января перестал выходить на связь самолет Falcon 10. Позже стало известно, что он разбился. Бизнес-джет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. URA.RU приводит главную информацию о крушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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