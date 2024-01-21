Что известно о российском самолете, разбившемся в Афганистане

Предварительно, в самолете могли находиться двое россиян
Над Афганистаном вечером 20 января перестал выходить на связь самолет Falcon 10. Позже стало известно, что он разбился. Бизнес-джет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. URA.RU приводит главную информацию о крушении.
- Сначала о пропаже транспорта написали в telegram-канале Aviaspotter. Там заявили, что самолет компании Gazpromavia летел из города Гая (Индия) в Ташкент. По данным канала, пилоты намеревались совершить экстренную посадку после пересечения таджикистанской границы.
- Позже об авиакатастрофе сообщило афганское издание Pajhwok со ссылкой на местных чиновников. Там уточнили, что на борту находились пассажиры. Также в агентстве написали, что самолет индийский.
- Представители группировки «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили о развертывании расследовательной группы. В издании Aamaj написали, что воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак афганской провинции Бадахшан.
- Спустя время пресс-служба Росавиации сообщила о подключении к поискам разбившегося судна и что самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Также там сообщили, что в самолете могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа.
- Само судно, по данным корпорации, принадлежало ООО «Атлетик Групп», зарегистрированному в 2017 году Екатериной Агаповой, и было произведено французским концерном Dassault Aviation в 1978 году.
- По предварительным данным, на борту находились двое россиян. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
- В оперативных службах сообщили, что самолет мог разбиться в результате отказа двух двигателей.
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