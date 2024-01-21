Названа причина крушения российского самолета Falcon 10 в Афганистане

112: самолет РФ Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Российский самолет Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Экипаж самолета при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. После чего было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — говорится в канале.

Спустя некоторое время пилоты самолета сообщили, что отказал первый двигатель. Через несколько минут перестал работать и второй, последний. Спустя 15 минут метка Falcon 10 пропала с радаров около афганских гор. Информацию по отказу двигателей уже подтвердили ТАСС.

На борту было два россиянина. Все, что на данный момент известно о ЧП, — в материале URA.RU.

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Российский самолет Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Экипаж самолета при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. После чего было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — говорится в канале. Спустя некоторое время пилоты самолета сообщили, что отказал первый двигатель. Через несколько минут перестал работать и второй, последний. Спустя 15 минут метка Falcon 10 пропала с радаров около афганских гор. Информацию по отказу двигателей уже подтвердили ТАСС. На борту было два россиянина. Все, что на данный момент известно о ЧП, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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