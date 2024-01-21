Названа причина крушения российского самолета Falcon 10 в Афганистане

112: самолет РФ Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива

21 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Российский самолет Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Экипаж самолета при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. После чего было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — говорится в канале. Спустя некоторое время пилоты самолета сообщили, что отказал первый двигатель. Через несколько минут перестал работать и второй, последний. Спустя 15 минут метка Falcon 10 пропала с радаров около афганских гор. Информацию по отказу двигателей уже подтвердили ТАСС. На борту было два россиянина. Все, что на данный момент известно о ЧП, — в материале URA.RU.

Российский самолет Falcon 10 упал в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Экипаж самолета при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. После чего было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», — говорится в канале. Спустя некоторое время пилоты самолета сообщили, что отказал первый двигатель. Через несколько минут перестал работать и второй, последний. Спустя 15 минут метка Falcon 10 пропала с радаров около афганских гор. Информацию по отказу двигателей уже подтвердили ТАСС. На борту было два россиянина. Все, что на данный момент известно о ЧП, — в материале URA.RU.