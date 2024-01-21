Оползень заблокировал дорогу к главному горнолыжному курорту России. Видео

Kub Mash: селевой поток заблокировал дорогу к «Розе Хутор»

21 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Дорога заблокирована больше часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К одному из крупнейших и популярных горнолыжных курортов в РФ «Роза Хутор» в Сочи заблокирована дорога из-за селевого потока. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash. «Сель сошел на дорогу к „Розе Хутор“ напротив этнопарка „Моя Россия“ в Сочи. К горнолыжному курорту сейчас не добраться», — говорится в сообщении. По данным канала, дорога перекрыта уже больше часа, спецслужбы не выезжали на место инцидента.

К одному из крупнейших и популярных горнолыжных курортов в РФ «Роза Хутор» в Сочи заблокирована дорога из-за селевого потока. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash. «Сель сошел на дорогу к „Розе Хутор“ напротив этнопарка „Моя Россия“ в Сочи. К горнолыжному курорту сейчас не добраться», — говорится в сообщении. По данным канала, дорога перекрыта уже больше часа, спецслужбы не выезжали на место инцидента.