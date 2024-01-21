Дорога заблокирована больше часа
К одному из крупнейших и популярных горнолыжных курортов в РФ «Роза Хутор» в Сочи заблокирована дорога из-за селевого потока. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash.
«Сель сошел на дорогу к „Розе Хутор“ напротив этнопарка „Моя Россия“ в Сочи. К горнолыжному курорту сейчас не добраться», — говорится в сообщении. По данным канала, дорога перекрыта уже больше часа, спецслужбы не выезжали на место инцидента.
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