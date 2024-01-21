Оползень заблокировал дорогу к главному горнолыжному курорту России. Видео

Kub Mash: селевой поток заблокировал дорогу к «Розе Хутор»
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Мост ЖБИ. Курган, машина, трещина в асфальте, дыра в асфальте, мост жби
Дорога заблокирована больше часа Фото:

К одному из крупнейших и популярных горнолыжных курортов в РФ «Роза Хутор» в Сочи заблокирована дорога из-за селевого потока. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash.

«Сель сошел на дорогу к „Розе Хутор“ напротив этнопарка „Моя Россия“ в Сочи. К горнолыжному курорту сейчас не добраться», — говорится в сообщении. По данным канала, дорога перекрыта уже больше часа, спецслужбы не выезжали на место инцидента.

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К одному из крупнейших и популярных горнолыжных курортов в РФ «Роза Хутор» в Сочи заблокирована дорога из-за селевого потока. Об этом сообщил telegram-канал Kub Mash. «Сель сошел на дорогу к „Розе Хутор“ напротив этнопарка „Моя Россия“ в Сочи. К горнолыжному курорту сейчас не добраться», — говорится в сообщении. По данным канала, дорога перекрыта уже больше часа, спецслужбы не выезжали на место инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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