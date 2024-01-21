Администрация Байдена готовится к долгому военному конфликту в Йемене

США готовятся к долгому военному конфликту в Йемене. Об этом написала газета The Washington Post.
«Администрация [президента США Джо] Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании, направленной против хуситов в Йемене», — говорится в материале газеты. Отмечается, что официальные лица в стране не ожидают, что действия растянутся на годы, но признают, что не могут определить дату окончания.
При этом чиновники беспокоятся, что бессрочная операция США может втянуть Вашингтон в еще один ближневосточный конфликт. Кроме того, штаты работают над перехватом поставок оружия из Ирана, заключили в газете.
12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию представителей хуситского движения в Красном море и нападения на корабли. URA.RU подробно рассказывало о военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также приводило карту горячих точек.
США готовятся к долгому военному конфликту в Йемене. Об этом написала газета The Washington Post. «Администрация [президента США Джо] Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании, направленной против хуситов в Йемене», — говорится в материале газеты. Отмечается, что официальные лица в стране не ожидают, что действия растянутся на годы, но признают, что не могут определить дату окончания. При этом чиновники беспокоятся, что бессрочная операция США может втянуть Вашингтон в еще один ближневосточный конфликт. Кроме того, штаты работают над перехватом поставок оружия из Ирана, заключили в газете. 12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию представителей хуситского движения в Красном море и нападения на корабли. URA.RU подробно рассказывало о военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также приводило карту горячих точек.