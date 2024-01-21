Администрация Байдена готовится к долгому военному конфликту в Йемене

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США готовятся к продолжительной военной кампании Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

США готовятся к долгому военному конфликту в Йемене. Об этом написала газета The Washington Post.

«Администрация [президента США Джо] Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании, направленной против хуситов в Йемене», — говорится в материале газеты. Отмечается, что официальные лица в стране не ожидают, что действия растянутся на годы, но признают, что не могут определить дату окончания.

При этом чиновники беспокоятся, что бессрочная операция США может втянуть Вашингтон в еще один ближневосточный конфликт. Кроме того, штаты работают над перехватом поставок оружия из Ирана, заключили в газете.

12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию представителей хуситского движения в Красном море и нападения на корабли. URA.RU подробно рассказывало о военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также приводило карту горячих точек.

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США готовятся к долгому военному конфликту в Йемене. Об этом написала газета The Washington Post. «Администрация [президента США Джо] Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании, направленной против хуситов в Йемене», — говорится в материале газеты. Отмечается, что официальные лица в стране не ожидают, что действия растянутся на годы, но признают, что не могут определить дату окончания. При этом чиновники беспокоятся, что бессрочная операция США может втянуть Вашингтон в еще один ближневосточный конфликт. Кроме того, штаты работают над перехватом поставок оружия из Ирана, заключили в газете. 12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию представителей хуситского движения в Красном море и нападения на корабли. URA.RU подробно рассказывало о военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также приводило карту горячих точек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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