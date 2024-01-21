Собчак: в Москве ужесточат контроль за признанием призывников «негодными»

21 января 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак сообщила, что в РФ заметен спрос на продажу военных билетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московских клиниках намерены ужесточить контроль за постановкой диагнозов, которые разрешают мужчинам получить статус «негоден». Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «По моим данным, в ряде московских клиник врачей предупредили об ужесточении контроля за постановкой диагнозов, которые позволяют мужчинам получить статус „негоден“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, женщин и мальчиков до 15 лет это ужесточение не коснется. Собчак отметила, что данная мера связана с увеличением спроса на покупку «белых билетов». Это военные билеты тех, кого признали негодным к службе. По словам журналиста, несмотря на то, что категорию ставят врачи медкомиссии в военкомате, отслеживать диагнозы будут раньше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и Минздрав РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что аудиозаписывающие устройства будут контролировать работу врачей в поликлиниках Москвы, передает «Царьград». Предполагается, что это улучшит качество обслуживания пациентов.

В московских клиниках намерены ужесточить контроль за постановкой диагнозов, которые разрешают мужчинам получить статус «негоден». Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «По моим данным, в ряде московских клиник врачей предупредили об ужесточении контроля за постановкой диагнозов, которые позволяют мужчинам получить статус „негоден“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, женщин и мальчиков до 15 лет это ужесточение не коснется. Собчак отметила, что данная мера связана с увеличением спроса на покупку «белых билетов». Это военные билеты тех, кого признали негодным к службе. По словам журналиста, несмотря на то, что категорию ставят врачи медкомиссии в военкомате, отслеживать диагнозы будут раньше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и Минздрав РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что аудиозаписывающие устройства будут контролировать работу врачей в поликлиниках Москвы, передает «Царьград». Предполагается, что это улучшит качество обслуживания пациентов.