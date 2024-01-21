Собчак: в Москве ужесточат контроль за признанием призывников «негодными»

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак сообщила, что в РФ заметен спрос на продажу военных билетов Фото:

В московских клиниках намерены ужесточить контроль за постановкой диагнозов, которые разрешают мужчинам получить статус «негоден». Об этом сообщила журналист Ксения Собчак.

«По моим данным, в ряде московских клиник врачей предупредили об ужесточении контроля за постановкой диагнозов, которые позволяют мужчинам получить статус „негоден“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, женщин и мальчиков до 15 лет это ужесточение не коснется.

Собчак отметила, что данная мера связана с увеличением спроса на покупку «белых билетов». Это военные билеты тех, кого признали негодным к службе. По словам журналиста, несмотря на то, что категорию ставят врачи медкомиссии в военкомате, отслеживать диагнозы будут раньше.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и Минздрав РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что аудиозаписывающие устройства будут контролировать работу врачей в поликлиниках Москвы, передает «Царьград». Предполагается, что это улучшит качество обслуживания пациентов.

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В московских клиниках намерены ужесточить контроль за постановкой диагнозов, которые разрешают мужчинам получить статус «негоден». Об этом сообщила журналист Ксения Собчак. «По моим данным, в ряде московских клиник врачей предупредили об ужесточении контроля за постановкой диагнозов, которые позволяют мужчинам получить статус „негоден“», — сообщила Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, женщин и мальчиков до 15 лет это ужесточение не коснется. Собчак отметила, что данная мера связана с увеличением спроса на покупку «белых билетов». Это военные билеты тех, кого признали негодным к службе. По словам журналиста, несмотря на то, что категорию ставят врачи медкомиссии в военкомате, отслеживать диагнозы будут раньше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и Минздрав РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что аудиозаписывающие устройства будут контролировать работу врачей в поликлиниках Москвы, передает «Царьград». Предполагается, что это улучшит качество обслуживания пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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