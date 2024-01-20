На трассе Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область) водитель легковушки совершил ДТП, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На втором километре автодороги Богданович — село Гарашкинское Богдановичского района сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, объезжая снежный перемет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Медики уже оказывают необходимую помощь трем пострадавшим.
По факту происшествия автоинспекторы организовали проверку. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования», — отметили в ведомстве.
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