20 января 2024

На свердловской трассе произошло лобовое ДТП, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, зима, нижний тагил, рейд, блокпост, силовик, чп, ночь, гибдд, патрулирование, инспектор дпс, оцепление, инцидент
Силовики начали проверку по факту аварии Фото:

На трассе Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область) водитель легковушки совершил ДТП, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На втором километре автодороги Богданович — село Гарашкинское Богдановичского района сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, объезжая снежный перемет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Медики уже оказывают необходимую помощь трем пострадавшим.

По факту происшествия автоинспекторы организовали проверку. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования», — отметили в ведомстве.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область) водитель легковушки совершил ДТП, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На втором километре автодороги Богданович — село Гарашкинское Богдановичского района сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, объезжая снежный перемет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Медики уже оказывают необходимую помощь трем пострадавшим. По факту происшествия автоинспекторы организовали проверку. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...