В ГД предложили обязать коммунальщиков чистить россиянам балконы

22 января 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Снег и лед с балконов должны будут убирать коммунальщики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коммунальные службы в России должны будут чистить от снега и льда балконы в многоквартирных домах. С таким предложением выступила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее письмо она направила главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. «Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей. Представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов ото льда и снега», — передает газета «Известия» предложение Лантратовой, которое она направила в Минстрой. В Москве коммунальные службы уже начали чистить крыши от снега и наледи. В работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков, передает телеканал 360.

Коммунальные службы в России должны будут чистить от снега и льда балконы в многоквартирных домах. С таким предложением выступила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее письмо она направила главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. «Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей. Представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов ото льда и снега», — передает газета «Известия» предложение Лантратовой, которое она направила в Минстрой. В Москве коммунальные службы уже начали чистить крыши от снега и наледи. В работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков, передает телеканал 360.