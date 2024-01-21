Разбившийся в Афганистане российский бизнесмен был участником смертельного ДТП

22 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В ДТП Евсюков попал еще в 2006 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Бизнесмен Анатолий Евсюков, разбившийся в Афганистане на самолете Falcon 10, был также участником смертельного ДТП. Об этом заявляет ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Авария произошла вечером 9 января 2006 года. Водитель автомобиля ВАЗ-21 093 сбил двух мужчин 1952 и 1958 годов рождения. «В это же время по трассе за рулем Mersedes Е200 ехал Анатолий Евсюков. Не справившись с управлением, он допустил наезд на этих же пешеходов», — передает ИА «Регнум». Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры из России, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту было шесть человек: два пассажира, два врача и два пилота. Пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы, которые возвращались из Паттайи в Москву для лечения на заказном санитарном рейсе. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии в единый материал.

Бизнесмен Анатолий Евсюков, разбившийся в Афганистане на самолете Falcon 10, был также участником смертельного ДТП. Об этом заявляет ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Авария произошла вечером 9 января 2006 года. Водитель автомобиля ВАЗ-21 093 сбил двух мужчин 1952 и 1958 годов рождения. «В это же время по трассе за рулем Mersedes Е200 ехал Анатолий Евсюков. Не справившись с управлением, он допустил наезд на этих же пешеходов», — передает ИА «Регнум». Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры из России, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту было шесть человек: два пассажира, два врача и два пилота. Пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы, которые возвращались из Паттайи в Москву для лечения на заказном санитарном рейсе. URA.RU собрало всю известную информацию о происшествии в единый материал.