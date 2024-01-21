Происшествия «Известия»: по документам на борту упавшего в Афганистане самолета не было пассажиров «Известия»: рейс, упавший в Афганистане, был заявлен как полет частных пилотов 21 января 2024 в 16:46 Размер текста - 17 + У самолета был действующий сертификат летной годности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Рейс, который потерпел крушение 21 января в горах Афганистана, был заявлен как полет двух частных пилотов. Об этом сообщил источник «Известий». По его словам, у пилотов было соответствующее разрешение. «Вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза», — сообщил источник «Известий». Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности. Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту самолета находились двое россиян, передает «Царьград». У пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта. Рейс, который потерпел крушение 21 января в горах Афганистана, был заявлен как полет двух частных пилотов. Об этом сообщил источник «Известий». По его словам, у пилотов было соответствующее разрешение. «Вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза», — сообщил источник «Известий». Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности. Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту самолета находились двое россиян, передает «Царьград». У пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям