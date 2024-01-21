«Известия»: по документам на борту упавшего в Афганистане самолета не было пассажиров

Рейс, который потерпел крушение 21 января в горах Афганистана, был заявлен как полет двух частных пилотов. Об этом сообщил источник «Известий». По его словам, у пилотов было соответствующее разрешение.
«Вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза», — сообщил источник «Известий». Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности.
Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту самолета находились двое россиян, передает «Царьград». У пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта.
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