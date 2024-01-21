«Известия»: по документам на борту упавшего в Афганистане самолета не было пассажиров

«Известия»: рейс, упавший в Афганистане, был заявлен как полет частных пилотов
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, иллюминаторы, самолет, т
У самолета был действующий сертификат летной годности Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Рейс, который потерпел крушение 21 января в горах Афганистана, был заявлен как полет двух частных пилотов. Об этом сообщил источник «Известий». По его словам, у пилотов было соответствующее разрешение.

«Вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза», — сообщил источник «Известий». Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности.

Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту самолета находились двое россиян, передает «Царьград». У пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта.

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Рейс, который потерпел крушение 21 января в горах Афганистана, был заявлен как полет двух частных пилотов. Об этом сообщил источник «Известий». По его словам, у пилотов было соответствующее разрешение. «Вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза», — сообщил источник «Известий». Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности. Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. На борту самолета находились двое россиян, передает «Царьград». У пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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