Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев имели минимальный опыт управления воздушным судном Falcon 10
Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. URA.RU приводит всю информацию, известную о пилотах упавшего судна.
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- Источник «Известий» сообщил, что вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза. Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности;
- Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев самолета Falcon 10 имели минимальный опыт управления этим воздушным судном, обучение они закончили только в 2023 году. Летчики имели свидетельства частных пилотов, но с таким свидетельством они не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс;
- Пилоты владели компанией, связанной с перевозками. Грачев и Беляков являются учредителями ООО «ДЖЕТ АЭРО», ее отрасль: перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию;
- Аркадий Грачев — бывший муж владелицы ООО «Атлетик Групп». Эта компания является владельцем судна, потерпевшего крушение;
- На борту было шесть человек: два пассажира, два врача и два пилота. Пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы, которые возвращались из Паттайи в Москву для лечения на заказном санитарном рейсе.
- Отец Дмитрия Белякова рассказал, что даже не знал о том, куда направился его сын. Медицинскими сопровождающими на борту были Игорь Сывороткин и Павел Попов.
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