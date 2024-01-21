Что известно о пилотах упавшего в Афганистане самолета с россиянами

«Известия»: рейс, упавший в Афганистане, был заявлен как полет частных пилотов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, кабина, пилот, панель, рлс, самолет, nato, самолет douglas, ДРЛО,  stock
Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев имели минимальный опыт управления воздушным судном Falcon 10 Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. URA.RU приводит всю информацию, известную о пилотах упавшего судна.

Новость по теме
Что известно о российском самолете, разбившемся в Афганистане
  • Источник «Известий» сообщил, что вылет заявлялся как пустой рейс без пассажиров и груза. Он отметил, что самолет был частным, у него был действующий сертификат летной годности;
  • Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев самолета Falcon 10 имели минимальный опыт управления этим воздушным судном, обучение они закончили только в 2023 году. Летчики имели свидетельства частных пилотов, но с таким свидетельством они не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс;
  • Пилоты владели компанией, связанной с перевозками. Грачев и Беляков являются учредителями ООО «ДЖЕТ АЭРО», ее отрасль: перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию;
  • Аркадий Грачев — бывший муж владелицы ООО «Атлетик Групп». Эта компания является владельцем судна, потерпевшего крушение;
  • На борту было шесть человек: два пассажира, два врача и два пилота. Пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы, которые возвращались из Паттайи в Москву для лечения на заказном санитарном рейсе.
  • Отец Дмитрия Белякова рассказал, что даже не знал о том, куда направился его сын. Медицинскими сопровождающими на борту были Игорь Сывороткин и Павел Попов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. URA.RU приводит всю информацию, известную о пилотах упавшего судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...