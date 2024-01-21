«Известия»: рейс, упавший в Афганистане, был заявлен как полет частных пилотов

Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев имели минимальный опыт управления воздушным судном Falcon 10 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. URA.RU приводит всю информацию, известную о пилотах упавшего судна.