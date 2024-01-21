21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Жительница ЯНАО борется за право попасть в команду известных кулинаров

Суши-торт жительницы Нового Уренгоя оценят кулинары Агзамов и Ивлев
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, роллы, тануки
Жительница Ямала продемонстрирует кулинарные способности на федеральном канале Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) участвует в кастинге кулинарного шоу «Битва Шефов». Женщина накормит суши-тортом кондитера Рената Агзамова и шеф-повара Константина Ивлева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

«В эти январские дни в эфире телеканала транслируют третий этап кулинарного соревнования Константина Ивлева и Рената Агзамова — „Битва шефов“. В кастинге на съемки в этом шоу принимает участие 32-летняя жительница Нового Уренгоя Юлия Корниенко», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило об участии кондитера из Нового Уренгоя (ЯНАО) в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница». Женщина специализируется на шоколадных изделиях.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) участвует в кастинге кулинарного шоу «Битва Шефов». Женщина накормит суши-тортом кондитера Рената Агзамова и шеф-повара Константина Ивлева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница». «В эти январские дни в эфире телеканала транслируют третий этап кулинарного соревнования Константина Ивлева и Рената Агзамова — „Битва шефов“. В кастинге на съемки в этом шоу принимает участие 32-летняя жительница Нового Уренгоя Юлия Корниенко», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об участии кондитера из Нового Уренгоя (ЯНАО) в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница». Женщина специализируется на шоколадных изделиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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