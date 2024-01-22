Чернышенко рассказал о популярности внутреннего туризма в новогодние праздники: главные заявления

Чернышенко объявил Суздаль новогодней столицей России в 2024 году
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В России набирают популярность лыжные курорты, сказал Дмитрий Чернышенко Фото:

В правительстве России 22 января прошло заседания. В ходе мероприятия вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал о росте популярности внутреннего туризма в РФ. URA.RU приводит главные заявления замглавы кабмина.

  • По словам чиновника, новогодней столицей России в 2024 году стал Суздаль. Также многие посетили Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, ледовый город «Счастье чистой воды» в Иркутской области, говорится в сообщении в telegram-канале правительства.
  • Рост числа поездок внутри страны вырос на 500 тысяч человек в сравнении с праздниками 2023 года. Чернышенко уточнил, что загрузка гостиниц в 2024 году превысила 80%.
  • Вице-премьер указал на новые места, которые набирают популярность у российских туристов. Такими точками стали Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область. При этом, одним из самых посещаемых регионов РФ остается Крымский полуостров.
  • Замглавы правительства подчеркнул, что в РФ растет популярность горнолыжных курортов. Так, их посещаемость в Краснодарском крае выросла на 75% в сравнении с прошлым годом. Также популярны курорты в кузбасском поселке Шерегеш и на Северном Кавказе. Помимо этого, на 25% выросла популярность нового курорта под Мурманском.
  • Чернышенко рассказал, что на новогоднюю елку в Свердловскую область приехали более восьми тысяч детей из новых регионов РФ. Такие же мероприятия прошли в Мордовии и Нижегородской области.

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В правительстве России 22 января прошло заседания. В ходе мероприятия вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал о росте популярности внутреннего туризма в РФ. URA.RU приводит главные заявления замглавы кабмина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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