Тюменцев зовут упаковывать наггетсы за зарплату в 150 тысяч рублей

22 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Помимо наггетсов работникам нужно будет упаковывать котлеты Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на складе в Калужской области. Там необходимо трудиться на производстве наггетсов и котлет. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 150 тысяч рублей. «На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Рабочих обещают обеспечить бесплатным жильем. Также им готовы предоставить спецодежду и питание в столовой предприятия.

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на складе в Калужской области. Там необходимо трудиться на производстве наггетсов и котлет. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 150 тысяч рублей. «На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Рабочих обещают обеспечить бесплатным жильем. Также им готовы предоставить спецодежду и питание в столовой предприятия.