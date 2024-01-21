21 января 2024

Тюменцев зовут упаковывать наггетсы за зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо наггетсов работникам нужно будет упаковывать котлеты Фото:

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на складе в Калужской области. Там необходимо трудиться на производстве наггетсов и котлет. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 150 тысяч рублей.

«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Рабочих обещают обеспечить бесплатным жильем. Также им готовы предоставить спецодежду и питание в столовой предприятия.

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Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на складе в Калужской области. Там необходимо трудиться на производстве наггетсов и котлет. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 150 тысяч рублей. «На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Рабочих обещают обеспечить бесплатным жильем. Также им готовы предоставить спецодежду и питание в столовой предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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