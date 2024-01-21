Тюменцев зовут упаковывать наггетсы за зарплату в 150 тысяч рублей

Помимо наггетсов работникам нужно будет упаковывать котлеты
Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом на складе в Калужской области. Там необходимо трудиться на производстве наггетсов и котлет. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 150 тысяч рублей.
«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Рабочих обещают обеспечить бесплатным жильем. Также им готовы предоставить спецодежду и питание в столовой предприятия.
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