Боевики ВСУ начали массово заражаться венерическими заболеваниями

22 января 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Из-за ВСУ открыли урологическое отделение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди солдат ВСУ в ДНР началась эпидемия венерических заболеваний. Об этом пишут в киевских экспертных telegram-каналах. «Заболевших привозят в основном из районов Артемовска, Макеевки и Авдеевки», — пишет MK.RU, ссылаясь на киевских аналитиков. Из-за этого приходится экстренно открывать урологические отделения, отмечают источники. По данным CNN, окопы ВСУ заполонили крысы, которые вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Экс-член комиссии ООН Игорь Никулин предупредил о вспышке заболеваний в зоне СВО. Тела солдат ВСУ, оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения.

Среди солдат ВСУ в ДНР началась эпидемия венерических заболеваний. Об этом пишут в киевских экспертных telegram-каналах. «Заболевших привозят в основном из районов Артемовска, Макеевки и Авдеевки», — пишет MK.RU, ссылаясь на киевских аналитиков. Из-за этого приходится экстренно открывать урологические отделения, отмечают источники. По данным CNN, окопы ВСУ заполонили крысы, которые вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Экс-член комиссии ООН Игорь Никулин предупредил о вспышке заболеваний в зоне СВО. Тела солдат ВСУ, оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения.