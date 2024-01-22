Среди солдат ВСУ в ДНР началась эпидемия венерических заболеваний. Об этом пишут в киевских экспертных telegram-каналах.
«Заболевших привозят в основном из районов Артемовска, Макеевки и Авдеевки», — пишет MK.RU, ссылаясь на киевских аналитиков. Из-за этого приходится экстренно открывать урологические отделения, отмечают источники.
По данным CNN, окопы ВСУ заполонили крысы, которые вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Экс-член комиссии ООН Игорь Никулин предупредил о вспышке заболеваний в зоне СВО. Тела солдат ВСУ, оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения.
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