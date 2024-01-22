22 января 2024

Боевики ВСУ начали массово заражаться венерическими заболеваниями

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Из-за ВСУ открыли урологическое отделение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Среди солдат ВСУ в ДНР началась эпидемия венерических заболеваний. Об этом пишут в киевских экспертных telegram-каналах.

«Заболевших привозят в основном из районов Артемовска, Макеевки и Авдеевки», — пишет MK.RU, ссылаясь на киевских аналитиков. Из-за этого приходится экстренно открывать урологические отделения, отмечают источники.

По данным CNN, окопы ВСУ заполонили крысы, которые вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Экс-член комиссии ООН Игорь Никулин предупредил о вспышке заболеваний в зоне СВО. Тела солдат ВСУ, оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения.

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Среди солдат ВСУ в ДНР началась эпидемия венерических заболеваний. Об этом пишут в киевских экспертных telegram-каналах. «Заболевших привозят в основном из районов Артемовска, Макеевки и Авдеевки», — пишет MK.RU, ссылаясь на киевских аналитиков. Из-за этого приходится экстренно открывать урологические отделения, отмечают источники. По данным CNN, окопы ВСУ заполонили крысы, которые вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Экс-член комиссии ООН Игорь Никулин предупредил о вспышке заболеваний в зоне СВО. Тела солдат ВСУ, оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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