Экс-член комиссии ООН Никулин заявил о вспышке заболеваний в зоне СВО

Экс-член комиссии ООН Никулин: халатность ВСУ к трупам своих солдат приведет к эпидемии

29 декабря 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Микробиолог объяснил, чем грозит халатность ВСУ по отношению к своим мертвым солдатам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения. Об этом заявил микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин. «Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — рассказал Никулин в интервью Пятому каналу. Эксперт заявил, что трупный яд может заразить источники питьевой воды и привести к эпидемиям. Он также добавил, что халатное отношение к трупам превратит их в «инкубаторы для опасных патогенов», что чревато развитием болезней в регионе. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ и перевозить трупы, слова Марочко передает RT. Военным ВСУ теперь нельзя перевозить трупы в светлое время суток и маркировать соответствующий груз.

Тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения. Об этом заявил микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин. «Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — рассказал Никулин в интервью Пятому каналу. Эксперт заявил, что трупный яд может заразить источники питьевой воды и привести к эпидемиям. Он также добавил, что халатное отношение к трупам превратит их в «инкубаторы для опасных патогенов», что чревато развитием болезней в регионе. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ и перевозить трупы, слова Марочко передает RT. Военным ВСУ теперь нельзя перевозить трупы в светлое время суток и маркировать соответствующий груз.