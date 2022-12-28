28 декабря 2022

Экс-член комиссии ООН Никулин заявил о вспышке заболеваний в зоне СВО

Экс-член комиссии ООН Никулин: халатность ВСУ к трупам своих солдат приведет к эпидемии
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Микробиолог объяснил, чем грозит халатность ВСУ по отношению к своим мертвым солдатам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения. Об этом заявил микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин.

«Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — рассказал Никулин в интервью Пятому каналу.

Эксперт заявил, что трупный яд может заразить источники питьевой воды и привести к эпидемиям. Он также добавил, что халатное отношение к трупам превратит их в «инкубаторы для опасных патогенов», что чревато развитием болезней в регионе.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ и перевозить трупы, слова Марочко передает RT. Военным ВСУ теперь нельзя перевозить трупы в светлое время суток и маркировать соответствующий груз.

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Тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленные на местах сражений, могут провоцировать серьезные проблемы для здоровья населения. Об этом заявил микробиолог, военный эксперт Игорь Никулин. «Во-первых, в больших количествах тут же разводятся крысы и прочие вредители, которые пожирают эти трупы. Плюс там же трупный яд. Это чревато вспышками самых разных заболеваний», — рассказал Никулин в интервью Пятому каналу. Эксперт заявил, что трупный яд может заразить источники питьевой воды и привести к эпидемиям. Он также добавил, что халатное отношение к трупам превратит их в «инкубаторы для опасных патогенов», что чревато развитием болезней в регионе. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ и перевозить трупы, слова Марочко передает RT. Военным ВСУ теперь нельзя перевозить трупы в светлое время суток и маркировать соответствующий груз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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