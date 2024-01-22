22 января 2024

В Челябинской области увеличилась «смертность» бизнеса

FinExpertiza: в Челябинске стали чаще ликвидировать компании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кванториум. Москва, старт, ии, проектирование, экономика, бизнесмен, кнопка, бизнес, наука, инвестиции, запуск, инновации, технологии, искуственный интеллект, управление, ai, нейросети
В Челябинской области в 2023 году закрылось 1200 коммерческих компаний Фото:

В Челябинской области за 2023 год увеличилось количество ликвидированных компаний. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

«В большинстве регионов бизнес (в 2023 году — прим. URA.RU) чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в <…> Челябинской области (-1,2 тысяч)», — указано в исследовании. Лидирует по количеству закрытых компаний Санкт-Петербург (-7,7 тысяч).

В целом в стране в 2023 году число закрытых коммерческих предприятий уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 9,3%, до 254 тысяч. Показатель стал рекордно низким за последние восемь лет. Численность открытых компаний почти не изменилась и составила 242 тысячи. Этот показатель впервые за последние годы практически уравнялся с показателями ликвидированных, сообщили аналитики.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за 2023 год увеличилось количество ликвидированных компаний. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). «В большинстве регионов бизнес (в 2023 году — прим. URA.RU) чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в <…> Челябинской области (-1,2 тысяч)», — указано в исследовании. Лидирует по количеству закрытых компаний Санкт-Петербург (-7,7 тысяч). В целом в стране в 2023 году число закрытых коммерческих предприятий уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 9,3%, до 254 тысяч. Показатель стал рекордно низким за последние восемь лет. Численность открытых компаний почти не изменилась и составила 242 тысячи. Этот показатель впервые за последние годы практически уравнялся с показателями ликвидированных, сообщили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...