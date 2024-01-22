В Челябинской области увеличилась «смертность» бизнеса

FinExpertiza: в Челябинске стали чаще ликвидировать компании

23 января 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в 2023 году закрылось 1200 коммерческих компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области за 2023 год увеличилось количество ликвидированных компаний. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). «В большинстве регионов бизнес (в 2023 году — прим. URA.RU) чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в <…> Челябинской области (-1,2 тысяч)», — указано в исследовании. Лидирует по количеству закрытых компаний Санкт-Петербург (-7,7 тысяч). В целом в стране в 2023 году число закрытых коммерческих предприятий уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 9,3%, до 254 тысяч. Показатель стал рекордно низким за последние восемь лет. Численность открытых компаний почти не изменилась и составила 242 тысячи. Этот показатель впервые за последние годы практически уравнялся с показателями ликвидированных, сообщили аналитики.

В Челябинской области за 2023 год увеличилось количество ликвидированных компаний. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). «В большинстве регионов бизнес (в 2023 году — прим. URA.RU) чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в <…> Челябинской области (-1,2 тысяч)», — указано в исследовании. Лидирует по количеству закрытых компаний Санкт-Петербург (-7,7 тысяч). В целом в стране в 2023 году число закрытых коммерческих предприятий уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 9,3%, до 254 тысяч. Показатель стал рекордно низким за последние восемь лет. Численность открытых компаний почти не изменилась и составила 242 тысячи. Этот показатель впервые за последние годы практически уравнялся с показателями ликвидированных, сообщили аналитики.